Администрация Трампа разослала уведомления об увольнении более чем 600 сотрудникам "Голоса Америки"

В пятницу, 20 июня, администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа направила уведомления об увольнении более 600 сотрудникам "Голоса Америки". Об этом информирует издание The New York Times, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, это сокращение приведет к уменьшению численности персонала новостной организации до менее чем 200 человек, что составляет около одной седьмой от численности ее сотрудников в начале 2025 года.

Они отправляют журналистов и вспомогательный персонал "Голоса Америки" в оплачиваемый отпуск до тех пор, пока их не уволят 1 сентября - говорится в сообщении.

Отмечается, что на прошлой неделе администрация Трампа временно вернула к работе часть сотрудников персоязычной службы в связи с обострением конфликта между Израилем и Ираном. Однако как минимум двое из них 20 июня также получили уведомления об увольнении.

Сейчас "Голос Америки" вещает только на четырех языках, а радиовещание сохранилось только в Афганистане. В феврале 2025 года до сокращения в агентстве работали около 1300 журналистов, которые транслировались на 49 языках для аудитории более 360 миллионов человек по всему миру.

Напомним

В марте 2025 года Дональд Трамп подписал указ о сокращении финансирования федеральных учреждений, включая Агентство по глобальным медиа. Это коснулось Голоса Америки, Радио Свобода и других организации.

После прекращения финансирования "Голоса Америки" Белый дом выдвинул ряд замечаний к работе издания. В администрации Дональда Трампа заявили, что налогоплательщики больше не будут "на крючке радикальной пропаганды".

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