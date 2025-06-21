Адміністрація Трампа розіслала повідомлення про звільнення понад 600 працівникам "Голосу Америки"

У п'ятницю, 20 червня, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа надіслала повідомлення про звільнення понад 600 співробітникам "Голосу Америки". Про це інформує видання The New York Times, передає УНН.

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Як пише вдання, це скорочення звільнення, призведе до зменшення чисельності персоналу новинної організації до менш ніж 200 осіб, що становить близько однієї сьомої від чисельності її співробітників початку 2025 року.

Вони відправляють журналістів і допоміжний персонал "Голосу Америки" в оплачувану відпустку доти, доки їх не звільнять 1 вересня - йдеться у дописі.

Зазначається, що минулого тижня адміністрація Трампа тимчасово повернула до роботи частину працівників перськомовної служби у зв’язку із загостренням конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Однак щонайменше двоє з них 20 червня також отримали повідомлення про звільнення.

Наразі "Голос Америки" мовить лише чотирма мовами, а радіомовлення збереглося лише в Афганістані. У лютому 2025 року до скорочення в агентстві працювали близько 1300 журналістів, які транслювалися 49 мовами на аудиторію понад 360 мільйонів людей по всьому світу.

Нагадаємо

В березні 2025 року Дональд Трамп підписав указ про скорочення фінансування федеральних установ, включаючи Агентство з глобальних медіа. Це торкнулося Голосу Америки, Радіо Свобода та інших організацій.

Після припинення фінансування "Голосу Америки" Білий дім висунув низку зауважень до роботи видання. В адміністрації Дональда Трампа заявили, що платники податків більше не будуть "на гачку радикальної пропаганди".

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