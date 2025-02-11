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Трамп подтвердил визит спецпредставителя Келлога в Киев в ближайшее время

Трамп подтвердил визит спецпредставителя Келлога в Киев в ближайшее время

Киев  •  УНН

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Спецпосланник США Кит Келлог посетит Киев 20 февраля и примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Трамп анонсировал разговор с Зеленским на этой неделе.

Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил, что его спецпредставитель по вопросам Украины и россии Кит Келлог вскоре посетит Киев, пишет УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Детали

Источник в администрации президента Украины ранее сообщил AFP, что приезд Келлога запланирован на 20 февраля, за несколько дней до трехлетней годовщины российского вторжения в Украину.

Келлог также приглашен принять участие во встрече министров иностранных дел европейских стран в Париже, во время которой участники обсудят военную и дипломатическую помощь Украине. Американское издание Politico сообщило, что встречу также, предварительно, планирует посетить госсекретарь США Марко Рубио. 

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Трамп также заявил, что на этой неделе он поговорит с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее в понедельник Зеленский сказал, что его команда работает над организацией встречи с Трампом. 

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Как пишет RFE/RL, ожидается также, что Келлог встретится с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая откроется 14 февраля, а на полях конференции украинский президент встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, о чем сообщил спикер Зеленского Сергей Никифоров.

"Мы донесем наши ожидания до союзников, - сказал Келлогг в интервью Associated Press. - Когда мы вернемся из Мюнхена, мы хотим донести до президента варианты, чтобы, когда он будет (непосредственно) вовлечен в мирный процесс, он знал, как это для него будет выглядеть".

Келлог сказал, что Белый дом уточняет детали долгожданных переговоров, которые дают главным помощникам Трампа первую серьезную возможность донести сообщение о подходе новой администрации к войне.

"Зная, как работает этот процесс, для Зеленского, вероятно, было бы лучше, если бы мы все встретились и обсудили его как группа", - сказал Келлог.

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RFE/RL пишет, что госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны США Пит Хегсет также планируют посетить Мюнхен.

В отдельном интервью Рубио сказал, что главным вопросом на конференции станет война россии против Украины.

"В интересах всех, чтобы эта война закончилась, и поэтому, очевидно, мы обсудим это с министрами иностранных дел и другими лидерами там", - сказал Рубио в интервью Sirius XM Patriot.

На прошлой неделе Зеленский заявил, что его команда уже общалась с Келлогом. Руководитель его офиса Андрей Ермак также обсудил ситуацию с советником Трампа по национальной безопасности Майклом Уолтцем.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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