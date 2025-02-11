Трамп підтвердив візит спецпредставника Келлога до Києва найближчим часом

Президент США Дональд Трамп у понеділок підтвердив, що його спецпредставник із питань України та росії Кіт Келлог невдовзі відвідає Київ, пише УНН з посиланням на "Голос Америки".

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Джерело в адміністрації президента України раніше повідомило AFP, що приїзд Келлога запланований на 20 лютого, за кілька днів до трирічної річниці російського вторгнення в Україну.

Келлога також запрошено взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ європейських країн у Парижі, під час якої учасники обговорять військову та дипломатичну допомогу Україні. Американське видання Politico повідомило, що зустріч також, попередньо, планує відвідати держсекретар США Марко Рубіо.

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Трамп також заявив, що цього тижня він поговорить із Президентом України Володимиром Зеленським. Раніше у понеділок Зеленський сказав, що його команда працює над організацією зустрічі із Трампом.

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Як пише RFE/RL, очікується також, що Келлог зустрінеться із Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відкриється 14 лютого, а на полях конференції український президент зустрінеться з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, про що повідомив речник Зеленського Сергій Никифоров.

"Ми донесемо наші очікування до союзників, - сказав Келлогг в інтерв’ю Associated Press. - Коли ми повернемося з Мюнхена, ми хочемо донести до президента варіанти, щоб, коли він буде (безпосередньо) залучений до мирного процесу, він знав, як це для нього виглядатиме".

Келлог сказав, що Білий дім уточнює деталі довгоочікуваних переговорів, які дають головним помічникам Трампа першу серйозну нагоду донести повідомлення про підхід нової адміністрації до війни.

"Знаючи, як працює цей процес, для Зеленського, ймовірно, було б краще, якби ми всі зустрілися і обговорили його як група", - сказав Келлог.

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RFE/RL пише, що держсекретар США Марко Рубіо та міністр оборони США Піт Гегсет також планують відвідати Мюнхен.

В окремому інтерв'ю Рубіо сказав, що головним питанням на конференції стане війна росії проти України.

"В інтересах усіх, щоб ця війна закінчилася, і тому, очевидно, ми обговоримо це з міністрами закордонних справ та іншими лідерами там", - сказав Рубіо в інтерв'ю Sirius XM Patriot.

Минулого тижня Зеленський заявив, що його команда вже спілкувалася з Келлогом. Керівник його офісу Андрій Єрмак також обговорив ситуацію із радником Трампа з національної безпеки Майклом Волтцем.

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