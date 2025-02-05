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Сибіга про зустріч з держсекретарем США Рубіо: очікую підтвердження

Сибіга про зустріч з держсекретарем США Рубіо: очікую підтвердження

Київ • УНН

 • 22314 перегляди

Глава МЗС України не має підтвердження зустрічі з Марко Рубіо на розширеному засіданні міністрів закордонних справ у Парижі. Сибіга очікує на можливість проведення такої розмови найближчим часом.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга не має підтверджень зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо у Парижі на розширеному засіданні міністрів закордонних справ деяких країн ЄС. Про це він заявив під час пресконференції з очільником МЗС Великої Британії Девідом Леммі, передає кореспондент УНН.

Цьогоріч приймаючою стороною є Франція, мій колега Жан-Ноель Барро запросив мене на зустріч міністрів закордонних справ певних країн ЄС…На жаль, станом на сьогодні в мене немає підтверджень зустрічі з Марко Рубіо, але я чекаю на таке підтвердження і сподіваюсь, що така розмова буде проведена в короткій перспективі. Інформації щодо участі пана Рубіо у засіданні в Парижі у мене немає

- сказав Сибіга.

Нагадаємо 

Міністр закордонних справ України Сибіга запрошений на розширене засідання міністрів закордонних справ: Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії та США.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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