Сибига о встрече с госсекретарем США Рубио: ожидаю подтверждения

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига не имеет подтверждений встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Париже на расширенном заседании министров иностранных дел некоторых стран ЕС. Об этом он заявил во время пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми, передает корреспондент УНН.

В этом году принимающей стороной является Франция, мой коллега Жан-Ноэль Барро пригласил меня на встречу министров иностранных дел определенных стран ЕС... К сожалению, на сегодня у меня нет подтверждений встречи с Марко Рубио, но я жду такого подтверждения и надеюсь, что такой разговор будет проведен в короткой перспективе. Информации об участии господина Рубио в заседании в Париже у меня нет - сказал Сибига.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Сибига приглашен на расширенное заседание министров иностранных дел: Франции, Германии, Польши, Италии, Великобритании, Испании и США.