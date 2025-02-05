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Сибига о встрече с госсекретарем США Рубио: ожидаю подтверждения

Сибига о встрече с госсекретарем США Рубио: ожидаю подтверждения

Киев  •  УНН

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Глава МИД Украины не имеет подтверждения встречи с Марко Рубио на расширенном заседании министров иностранных дел в Париже. Сибига ожидает возможности проведения такого разговора в ближайшее время.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига не имеет подтверждений встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Париже на расширенном заседании министров иностранных дел некоторых стран ЕС. Об этом он заявил во время пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми, передает корреспондент УНН.

В этом году принимающей стороной является Франция, мой коллега Жан-Ноэль Барро пригласил меня на встречу министров иностранных дел определенных стран ЕС... К сожалению, на сегодня у меня нет подтверждений встречи с Марко Рубио, но я жду такого подтверждения и надеюсь, что такой разговор будет проведен в короткой перспективе. Информации об участии господина Рубио в заседании в Париже у меня нет

- сказал Сибига.

Напомним 

Министр иностранных дел Украины Сибига приглашен на расширенное заседание министров иностранных дел: Франции, Германии, Польши, Италии, Великобритании, Испании и США.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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