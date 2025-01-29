Сибігу запросили на розширене засіданні очільників МЗС низки країн - ЗМІ

Міністр закордонних справ України Сибіга запрошений на розширене засідання міністрів закордонних справ: Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії та США. Про це Суспільному повідомило джерело в дипломатичних колах, передає УНН.

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Співрозмовник ЗМІ поінформував, що ця зустріч має відбутися 12 лютого в Парижі. Інших деталей він не навів.

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Раніше Андрій Сибіга заявив, що Україна не піде на прямі перемовини з очільником Кремля володимиром путіним. За його словами, рішення РНБО про заборону прямих переговорів з російським лідером продовжує діяти. Також Україна не піде на поступки щодо вступу в НАТО.