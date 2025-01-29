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Сибигу пригласили на расширенное заседании глав МИД ряда стран - СМИ

Сибигу пригласили на расширенное заседании глав МИД ряда стран - СМИ

Киев  •  УНН

 • 4078 просмотра

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Министр иностранных дел Украины Сибига примет участие в расширенном заседании глав МИД семи ведущих стран в Париже 12 февраля.

Министр иностранных дел Украины Сибига приглашен на расширенное заседание министров иностранных дел: Франции, Германии, Польши, Италии, Великобритании, Испании и США. Об этом Суспільному сообщил источник в дипломатических кругах, передает УНН.

Детали

Собеседник СМИ проинформировал, что эта встреча должна состояться 12 февраля в Париже. Других деталей он не привел.

«Нам нужно лидерство США": Сибига поддержал заявление Трампа о жестких санкциях против России23.01.25, 14:11 • 21464 просмотра

Добавим

Ранее Андрей Сибига заявил, что Украина не пойдет на прямые переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным. По его словам, решение СНБО о запрете прямых переговоров с российским лидером продолжает действовать. Также Украина не пойдет на уступки по вступлению в НАТО.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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