Сибигу пригласили на расширенное заседании глав МИД ряда стран - СМИ
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Сибига примет участие в расширенном заседании глав МИД семи ведущих стран в Париже 12 февраля.
Министр иностранных дел Украины Сибига приглашен на расширенное заседание министров иностранных дел: Франции, Германии, Польши, Италии, Великобритании, Испании и США. Об этом Суспільному сообщил источник в дипломатических кругах, передает УНН.
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Собеседник СМИ проинформировал, что эта встреча должна состояться 12 февраля в Париже. Других деталей он не привел.
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Ранее Андрей Сибига заявил, что Украина не пойдет на прямые переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным. По его словам, решение СНБО о запрете прямых переговоров с российским лидером продолжает действовать. Также Украина не пойдет на уступки по вступлению в НАТО.