«Нам нужно лидерство США": Сибига поддержал заявление Трампа о жестких санкциях против России

ukenru
НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью
12:05 • 23965 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью

Эксклюзив
Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть
09:43 • 76185 просмотра

Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть

Эксклюзив
Оперативное обновление медицинской документации позволит информировать пациента о появлении новых международных рекомендаций - ОО "Афина. Женщины против рака"
09:28 • 84420 просмотра

Оперативное обновление медицинской документации позволит информировать пациента о появлении новых международных рекомендаций - ОО "Афина. Женщины против рака"

Зеленский: США должны быть частью украинских миротворческих сил
23 января, 06:26 • 109932 просмотра

Зеленский: США должны быть частью украинских миротворческих сил

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев считает безосновательным его арест и опроверг утверждение прокурора о возможных рисках (Видео)
22 января, 19:02 • 122359 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев считает безосновательным его арест и опроверг утверждение прокурора о возможных рисках (Видео)

Трамп пригрозил россии новыми санкциями, если она не прекратит войну в Украине
22 января, 16:47 • 125234 просмотра

Трамп пригрозил россии новыми санкциями, если она не прекратит войну в Украине

Эксклюзив
Эксперт раскритиковал АРМА за обновление дизайна реестра арестованных активов, вместо его наполнения
22 января, 14:12 • 125236 просмотра

Эксперт раскритиковал АРМА за обновление дизайна реестра арестованных активов, вместо его наполнения

Эксклюзив
Гетманцев решил лишить украинцев доступных зарубежных покупок: что об этом думают украинцы
22 января, 11:37 • 122951 просмотра

Гетманцев решил лишить украинцев доступных зарубежных покупок: что об этом думают украинцы

Эксклюзив
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
22 января, 11:07 • 159536 просмотра

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Эксклюзив
Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева
22 января, 09:59 • 112297 просмотра

Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия может напасть на страны НАТО в ближайшие пять лет - Писториус

россия может напасть на страны НАТО в ближайшие пять лет - Писториус

23 января, 03:04 • 115296 просмотра
рф атаковала баллистикой Запорожье: среди пострадавших двухмесячный ребенок

рф атаковала баллистикой Запорожье: среди пострадавших двухмесячный ребенок

23 января, 03:30 • 86615 просмотра
Один человек погиб в результате ракетного обстрела рф по Запорожью

Один человек погиб в результате ракетного обстрела рф по Запорожью

23 января, 04:49 • 72814 просмотра
Генштаб: более половины боев на фронте - на Покровском направлении

Генштаб: более половины боев на фронте - на Покровском направлении

23 января, 06:31 • 60785 просмотра
Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

08:12 • 106094 просмотра
публикации
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 159538 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

22 января, 08:30 • 159043 просмотра
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
Эксклюзив

22 января, 07:26 • 162181 просмотра
Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

21 января, 15:39 • 170903 просмотра
"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

21 января, 12:22 • 187342 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Celebrity Cruises строит первый в мире круизный лайнер на метаноле

Celebrity Cruises строит первый в мире круизный лайнер на метаноле

12:50 • 964 просмотра
"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла

"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла

11:19 • 35466 просмотра
Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

08:12 • 106094 просмотра
Хейли Бибер опровергла слухи о разводе с мужем после "отписки" в Instagram

Хейли Бибер опровергла слухи о разводе с мужем после "отписки" в Instagram

22 января, 16:22 • 110148 просмотра
Принц Гарри получит компенсацию от The Sun за незаконную слежку

Принц Гарри получит компенсацию от The Sun за незаконную слежку

22 января, 15:23 • 110436 просмотра
Актуальное
«Нам нужно лидерство США": Сибига поддержал заявление Трампа о жестких санкциях против России

«Нам нужно лидерство США": Сибига поддержал заявление Трампа о жестких санкциях против России

Киев  •  УНН

 • 4481 просмотра

Read in English

Министр иностранных дел Украины поддержал заявление Трампа о жестких санкциях против России и отметил необходимость лидерства США. Сибига очертил три ключевых пункта для достижения мира через силу.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что необходимо повысить цену для России за ее агрессию через жесткую санкционную политику и заставить ее сесть за стол переговоров.

Об этом он заявил на панельной дискуссии Ukraine: The Road Ahead на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН.

Президент США призвал к немедленному завершению войны, предлагая заключить соглашение, иначе обещает ввести жесткие санкциипротив России.

Итак, это был действительно сильный месседж и мощный сигнал. Нам нужно усилить давление на Россию и заставить ее сесть за стол переговоров. Нам необходимо лидерство США. Нам нужна большая вовлеченность США. Это первый пункт

- сказал Сибига.

Второй пункт, по словам министра, заключается в необходимости повышения цены для России за ее дальнейшую агрессию.

Нам нужно ослабить Россию, например, через сильную санкционную политику. И третий пункт - усилить Украину. Нам нужен пакет сдерживания, чтобы стабилизировать ситуацию, прежде всего на поле боя, укрепить наши оборонительные военные способности, и мы готовы выполнять свою домашнюю работу. Поэтому мы действительно приветствуем такие сильные заявления президента Трампа

- отметил Сибига.

Есть уверенность, что он станет победителем, что открывает дополнительные возможности для новой динамики в дипломатических усилиях, направленных на завершение войны и достижения длительного, справедливого и всеобъемлющего мира, отметил министр.

Новоизбранный президент США призвал к немедленному завершению войны, предлагая заключить соглашение, иначе обещает ввести жесткие санкции против России.

Также Сибига отметил важность поддержки союзников, подчеркнув нераздельность европейской и украинской безопасности.

Он отметил, что Украина не проиграет, даже несмотря на сложную ситуацию, в которой она оказалась. По его словам, в феврале исполнится три года с начала жестокой российской агрессии, и хотя три года назад многие сомневались в способности Украины выстоять, страна доказала обратное.

Да, сейчас мы не в самой сильной позиции. Это правда. Именно поэтому так важно реализовать концепцию мира через силу. У нас есть четкое понимание этой концепции и ее элементов, которые могут укрепить нашу позицию прямо сейчас. По моему скромному мнению, результат этой войны сформирует новый глобальный порядок безопасности. И это будет очень нестабильный и опасный мир, если Россия получит вознаграждение за свою агрессию

- сказал министр МИД.

Он считает неприемлемым ставить агрессора Россию на один уровень с Украиной, которая борется за свою независимость.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с Путиным следует говорить только с позиции силы, а переговоры без Украины обречены на провал. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

политика
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы