«Нам нужно лидерство США": Сибига поддержал заявление Трампа о жестких санкциях против России
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины поддержал заявление Трампа о жестких санкциях против России и отметил необходимость лидерства США. Сибига очертил три ключевых пункта для достижения мира через силу.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что необходимо повысить цену для России за ее агрессию через жесткую санкционную политику и заставить ее сесть за стол переговоров.
Об этом он заявил на панельной дискуссии Ukraine: The Road Ahead на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН.
Президент США призвал к немедленному завершению войны, предлагая заключить соглашение, иначе обещает ввести жесткие санкциипротив России.
Итак, это был действительно сильный месседж и мощный сигнал. Нам нужно усилить давление на Россию и заставить ее сесть за стол переговоров. Нам необходимо лидерство США. Нам нужна большая вовлеченность США. Это первый пункт
Второй пункт, по словам министра, заключается в необходимости повышения цены для России за ее дальнейшую агрессию.
Нам нужно ослабить Россию, например, через сильную санкционную политику. И третий пункт - усилить Украину. Нам нужен пакет сдерживания, чтобы стабилизировать ситуацию, прежде всего на поле боя, укрепить наши оборонительные военные способности, и мы готовы выполнять свою домашнюю работу. Поэтому мы действительно приветствуем такие сильные заявления президента Трампа
Есть уверенность, что он станет победителем, что открывает дополнительные возможности для новой динамики в дипломатических усилиях, направленных на завершение войны и достижения длительного, справедливого и всеобъемлющего мира, отметил министр.
Новоизбранный президент США призвал к немедленному завершению войны, предлагая заключить соглашение, иначе обещает ввести жесткие санкции против России.
Также Сибига отметил важность поддержки союзников, подчеркнув нераздельность европейской и украинской безопасности.
Он отметил, что Украина не проиграет, даже несмотря на сложную ситуацию, в которой она оказалась. По его словам, в феврале исполнится три года с начала жестокой российской агрессии, и хотя три года назад многие сомневались в способности Украины выстоять, страна доказала обратное.
Да, сейчас мы не в самой сильной позиции. Это правда. Именно поэтому так важно реализовать концепцию мира через силу. У нас есть четкое понимание этой концепции и ее элементов, которые могут укрепить нашу позицию прямо сейчас. По моему скромному мнению, результат этой войны сформирует новый глобальный порядок безопасности. И это будет очень нестабильный и опасный мир, если Россия получит вознаграждение за свою агрессию
Он считает неприемлемым ставить агрессора Россию на один уровень с Украиной, которая борется за свою независимость.
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с Путиным следует говорить только с позиции силы, а переговоры без Украины обречены на провал.