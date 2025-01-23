«Нам нужно лидерство США": Сибига поддержал заявление Трампа о жестких санкциях против России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что необходимо повысить цену для России за ее агрессию через жесткую санкционную политику и заставить ее сесть за стол переговоров.

Об этом он заявил на панельной дискуссии Ukraine: The Road Ahead на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН.

Президент США призвал к немедленному завершению войны, предлагая заключить соглашение, иначе обещает ввести жесткие санкциипротив России.

Итак, это был действительно сильный месседж и мощный сигнал. Нам нужно усилить давление на Россию и заставить ее сесть за стол переговоров. Нам необходимо лидерство США. Нам нужна большая вовлеченность США. Это первый пункт - сказал Сибига.

Второй пункт, по словам министра, заключается в необходимости повышения цены для России за ее дальнейшую агрессию.

Нам нужно ослабить Россию, например, через сильную санкционную политику. И третий пункт - усилить Украину. Нам нужен пакет сдерживания, чтобы стабилизировать ситуацию, прежде всего на поле боя, укрепить наши оборонительные военные способности, и мы готовы выполнять свою домашнюю работу. Поэтому мы действительно приветствуем такие сильные заявления президента Трампа - отметил Сибига.

Есть уверенность, что он станет победителем, что открывает дополнительные возможности для новой динамики в дипломатических усилиях, направленных на завершение войны и достижения длительного, справедливого и всеобъемлющего мира, отметил министр.

Новоизбранный президент США призвал к немедленному завершению войны, предлагая заключить соглашение, иначе обещает ввести жесткие санкции против России.

Также Сибига отметил важность поддержки союзников, подчеркнув нераздельность европейской и украинской безопасности.

Он отметил, что Украина не проиграет, даже несмотря на сложную ситуацию, в которой она оказалась. По его словам, в феврале исполнится три года с начала жестокой российской агрессии, и хотя три года назад многие сомневались в способности Украины выстоять, страна доказала обратное.

Да, сейчас мы не в самой сильной позиции. Это правда. Именно поэтому так важно реализовать концепцию мира через силу. У нас есть четкое понимание этой концепции и ее элементов, которые могут укрепить нашу позицию прямо сейчас. По моему скромному мнению, результат этой войны сформирует новый глобальный порядок безопасности. И это будет очень нестабильный и опасный мир, если Россия получит вознаграждение за свою агрессию - сказал министр МИД.

Он считает неприемлемым ставить агрессора Россию на один уровень с Украиной, которая борется за свою независимость.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с Путиным следует говорить только с позиции силы, а переговоры без Украины обречены на провал.