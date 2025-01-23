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"Нам потрібне лідерство США": Сибіга підтримав заяву Трампа про жорсткі санкції проти росії

"Нам потрібне лідерство США": Сибіга підтримав заяву Трампа про жорсткі санкції проти росії

Київ • УНН

 • 21778 перегляди

Міністр закордонних справ України підтримав заяву Трампа про жорсткі санкції проти росії та наголосив на необхідності лідерства США. Сибіга окреслив три ключові пункти для досягнення миру через силу.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що необхідно підвищити ціну для росії за її агресію через жорстку санкційну політику та змусити її сісти за стіл переговорів.

Про це він заявив на панельній дискусії Ukraine: The Road Ahead на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає УНН.

Президент США закликав до негайного завершення війни, пропонуючи укласти угоду, інакше обіцяє запровадити жорсткі санкції проти росії.

Отже, це був дійсно сильний меседж і потужний сигнал. Нам потрібно посилити тиск на росію і змусити її сісти за стіл переговорів. Нам необхідне лідерство США. Нам потрібна більша залученість США. Це перший пункт

- сказав Сибіга.

Другий пункт, за словами міністра, полягає у необхідності підвищення ціни для росії за її подальшу агресію.

Нам потрібно послабити росію, наприклад, через сильну санкційну політику. І третій пункт — посилити Україну. Нам потрібен пакет стримування, щоб стабілізувати ситуацію, перш за все на полі бою, зміцнити наші оборонні військові спроможності, і ми готові виконувати свою домашню роботу. Тому ми дійсно вітаємо такі сильні заяви президента Трампа

- зазначив Сибіга.

Є впевненість, що він стане переможцем, що відкриває додаткові можливості для нової динаміки в дипломатичних зусиллях, спрямованих на завершення війни та досягнення тривалого, справедливого й всеосяжного миру, зауважив міністр.

Новообраний президент США закликав до негайного завершення війни, пропонуючи укласти угоду, інакше обіцяє запровадити жорсткі санкції проти росії.

Також Сибіга наголосив на важливості підтримки союзників, підкресливши нероздільність європейської та української безпеки.

Він зазначив, що Україна не програє, навіть попри складну ситуацію, в якій вона опинилася. За його словами, у лютому виповниться три роки від початку жорстокої російської агресії, і хоча три роки тому багато хто сумнівався у здатності України вистояти, країна довела протилежне.

Так, зараз ми не в найсильнішій позиції. Це правда. Саме тому так важливо реалізувати концепцію миру через силу. У нас є чітке розуміння цієї концепції та її елементів, які можуть зміцнити нашу позицію прямо зараз. На мою скромну думку, результат цієї війни сформує новий глобальний порядок безпеки. І це буде дуже нестабільний та небезпечний світ, якщо росія отримає винагороду за свою агресію

- сказав міністр МЗС.

Він вважає неприйнятним ставити агресора росію на один рівень з Україною, яка бореться за свою незалежність.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з путіним слід говорити лише з позиції сили, а переговори без України приречені на провал. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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