У Запада нет единства по конфискации арестованных активов рф - Туск
Киев • УНН
Премьер Польши заявил об отсутствии единой позиции по конфискации арестованных российских активов среди западных стран. Некоторые государства опасаются последствий для евро и банковской системы.
У стран Запада нет единой позиции по конфискации арестованных российских активов. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
По его словам, такая неопределенность сложилась даже несмотря на то, что европейские лидеры соглашаются с целесообразностью этой идеи. Как сказал Туск, некоторые страны "опасаются последствий или для евро, или для банковской системы".
"Польша очень сильно настаивает на этом, но, будем реалистами: поскольку мы не в еврозоне, наш голос в этой дискуссии не будет решающим", - отметил он.
Напомним
В феврале глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила, что количество стран в ЕС, поддерживающих конфискацию замороженных российских активов, увеличилось.
Страны ЕС обсуждают возможность конфискации €200 млрд замороженных российских активов: кто поддерживает25.02.25, 15:52 • 27536 просмотров