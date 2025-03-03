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У Запада нет единства по конфискации арестованных активов рф - Туск

Киев • УНН

 • 26986 просмотра

Премьер Польши заявил об отсутствии единой позиции по конфискации арестованных российских активов среди западных стран. Некоторые государства опасаются последствий для евро и банковской системы.

У Запада нет единства по конфискации арестованных активов рф - Туск

У стран Запада нет единой позиции по конфискации арестованных российских активов. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

По его словам, такая неопределенность сложилась даже несмотря на то, что европейские лидеры соглашаются с целесообразностью этой идеи. Как сказал Туск, некоторые страны "опасаются последствий или для евро, или для банковской системы".

"Польша очень сильно настаивает на этом, но, будем реалистами: поскольку мы не в еврозоне, наш голос в этой дискуссии не будет решающим", - отметил он.

Напомним

В феврале глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила, что количество стран в ЕС, поддерживающих конфискацию замороженных российских активов, увеличилось.

Страны ЕС обсуждают возможность конфискации €200 млрд замороженных российских активов: кто поддерживает25.02.25, 15:52 • 27536 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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