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Франция и Германия спорят из-за плана на 150 миллиардов евро на оборону ЕС - FT

Киев • УНН

 • 33468 просмотра

ЕС планирует выделить 150 миллиардов евро на развитие оборонной промышленности. Франция настаивает на использовании средств только внутри ЕС, тогда как Германия хочет привлечь страны-партнеры.

Франция и Германия спорят из-за плана на 150 миллиардов евро на оборону ЕС - FT

Предложенное вливание 150 млрд евро в оборонную промышленность ЕС стало новой "горячей точкой" в давней битве между Францией и Германией по поводу перевооружения континента и того, должны ли быть включены страны за пределами блока, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Напуганная угрозами президента США Дональда Трампа положить конец поколениям американской защиты, Европа пообещала резко увеличить расходы на оборону и нарастить свои внутренние возможности, которые сократились после холодной войны, пишет издание.

На прошлой неделе Европейская комиссия предложила привлечь 150 млрд евро, которые будут предоставлены в кредит государствам-членам для стимулирования их военного производства. Хотя общая идея получила единодушную политическую поддержку, детали все еще прорабатываются, и ведется активное лоббирование того, можно ли потратить деньги на оружие, сделанное за пределами блока.

Во время саммита ЕС в четверг несколько лидеров, включая канцлера Германии Олафа Шольца, заявили, что инициатива должна быть открыта для единомышленников из стран, не входящих в ЕС. "Для нас очень важно, чтобы проекты, которые могут быть поддержаны этим, были открыты для стран, которые не являются частью Европейского Союза, но тесно сотрудничают, таких как Великобритания, Норвегия, Швейцария или Турция", - сказал Шольц.

Однако президент Франции Эммануэль Макрон, который давно поддерживает увеличение европейской автономии и стимулирование внутреннего промышленного производства, заявил, что "расходы не должны направляться на новые готовые комплекты, которые, опять же, не являются европейскими".

Для пробелов в критически важных возможностях Европы - включая противовоздушную оборону, дальние удары, разведку, рекогносцировку и нацеливание - "метод заключается в том, чтобы определить лучших бизнесменов и предприятия, которые у нас есть", добавил он.

Он также сказал, что каждой стране-члену ЕС будет предложено "пересмотреть заказы, чтобы увидеть, можно ли предоставить приоритет европейским заказам".

Брюссельские дипломаты обеспокоены тем, что инициативу на 150 млрд евро может сорвать тот же аргумент, который более года откладывал соглашение по европейской программе оборонной промышленности (European Defence Industry Programme), фонду на 1,5 млрд евро, который выделяет гранты на оборону. Усилия по ее реализации остановились этой зимой после того, как Париж потребовал ограничить долю, которую можно потратить на компоненты, сделанные за пределами ЕС, и запретить продукты с защитой интеллектуальной собственности из третьих стран.

Старшие должностные лица Еврокомиссии, которым поручено разработать подробное предложение в течение следующих 10 дней, были призваны тесно взаимодействовать с Парижем, Берлином и другими столицами, чтобы убедиться, что оно не будет заблокировано, когда будет представлено на одобрение государствами-членами, пишет издание.

"В этом вопросе нужно сделать большую работу. Его не было неделю назад, и его нужно подготовить менее чем за две недели, - сказал представитель ЕС. - Будут достигнуты компромиссы".

Польское правительство, которое в настоящее время председательствует в ЕС и которому поручено председательствовать на министерских заседаниях блока, будет находиться под давлением, чтобы выработать быстрое соглашение, пишет издание. Инициативу можно одобрить большинством из 27 государств ЕС, но французская поддержка рассматривается как необходимая, даже если страна может оказаться в меньшинстве - как показывает прецедент EDIF.

"Мы находимся на этапе, когда это нужно просто уладить во имя скорости, а не совершенства, - сказал дипломат ЕС, который участвовал в переговорах. - Но если было нежелание вложить 1,5 млрд евро, с возражением Франции, как мы ожидаем получить 150 миллиардов евро?"

Еврокомиссия отказалась от комментариев.

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину04.03.2025, 10:59 • 112118 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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