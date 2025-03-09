11 стран ЕС хотят использовать оборонные средства на закупку критических лекарств

Группа министров здравоохранения 11 стран-членов Европейского Союза предложила включить закупку критически важных лекарственных препаратов в сферу применения Фондов безопасности и обороны ЕС.

Передает УНН со ссылкой на Еuronews.

Министры здравоохранения Бельгии, Германии, Греции, Испании, Кипра, Латвии, Литвы, Португалии, Словении, Чехии и Эстонии призвали интегрировать Закон о критически важных лекарственных средствах в стратегию обеспечения автономии и безопасности ЕС.

Предложение направлено на преобразование инициативы в масштабную стратегическую программу, поддерживаемую финансированием обороны ЕС, говорится в материале Еuronews.

Закон о критических лекарственных средствах должен быть надежным инструментом. Часть его финансирования следует включить в более широкие планы расходов ЕС на оборону, включая финансовые механизмы нового оборонного пакета. В конечном итоге, без основных лекарств обороноспособность Европы скомпрометирована - написали министры.

Справочно

Закон о критически важных лекарственных средствах является одним из ключевых приоритетов Европейской комиссии в области здравоохранения и направлен на решение проблемы острого дефицита основных лекарственных средств. Основное внимание в нем уделяется лекарствам, которые трудно достать или поставки которых зависят от нескольких производителей или стран.

Комиссия готовит законодательную инициативу в ускоренном порядке, но спешка вызвала некоторую озабоченность в том, что разработчики могли недостаточно оценить возможное влияние и последствия новых мер, пишет Еuronews.

Закон о критически важных лекарствах

Что касается планов использования оборонных средств на закупку критически важных лекарств.

Ожидается получение доступа к 800 миллиардам евро, которые Европейская комиссия должна мобилизовать в течение следующих четырех лет в рамках плана "Переоснастить Европу" (Rearm Europe). Основные положения уже были согласованы лидерами на внеочередном саммите Европейского Союза на прошлой неделе.

Благодаря новому механизму, который позволит Комиссии брать займы на рынках капитала, выпускать облигации и предоставлять кредиты государствам-членам, ожидается получение около 150 миллиардов евро.

Последствия для бюджетов здравоохранения

Судьба специального фонда ЕС по повышению устойчивости систем здравоохранения в настоящее время является актуальным вопросом в ЕС. Программа EU4Health, разработанная как ответ на пандемию COVID-19, получила финансирование в размере 5,3 миллиарда евро, что считалось значительной помощью. Но следует также учитывать недавние изменения в бюджете. В этом смысле следует выделить перераспределение 1 миллиарда евро из EU4Health на частичное финансирование пакета помощи Украине.

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Статью расходов на здравоохранение могут объединить с другими. Расходы на оборону могут быть расширены за счет включения в них закупки жизненно важных лекарств.

Речь идет о размере до 1,5% ВВП. Также указывается, что они не будут лимитированы в ближайшие 4 года.

Если Европейская комиссия и Европарламент примут это предложение 11 стран, то его включат в повестку дня быстрого обсуждения Закона о критически важных лекарственных средствах. - подводится итог в материале.

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