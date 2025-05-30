Страны могут потерять миллиарды: ЕС прекращает финансирование фонда восстановления после COVID - Politico

Италия, Испания и Польша оказались в группе риска из-за намерения Евросоюза прекратить финансирование фонда восстановления после COVID. Европейская комиссия готовится развеять надежды правительств стран-членов блока на то, что ее фонд восстановления после пандемии объемом 650 миллиардов евро будет продлен после 2026 года. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Детали

Ожидается, что это решение будет объявлено 4 июня, и это разочарует основных бенефициаров фонда, в частности Италию, Испанию, Португалию и Польшу, которые настаивали на продолжении его финансирования.

Некоторые страны все еще пытаются максимально использовать бесплатные гранты из программы "Фонд восстановления и устойчивости". Бюджет созданного в 2021 году для финансирования восстановления Европы после COVID фонда - 650 миллиардов евро.

Однако Комиссия заявит, что нет никаких законных оснований для продления срока его действия, сообщили Politico несколько чиновников на условиях анонимности.

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Исполнительная власть ЕС выделяет средства только после оценки выполнения странами ряда требований и целей. Однако многим странам было трудно их выполнить, что способствовало задержкам.

Энергетический кризис и всплеск инфляции после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года побудили многие страны корректировать свои планы в процессе, что еще больше задержало запросы на выплаты.

Чтобы максимизировать использование, исполнительная власть ЕС теперь может сосредоточиться на помощи странам пройти необходимые этапы до окончания срока.

Государства-члены должны срочно пересмотреть свои планы и отменить любые меры, которые больше не являются осуществимыми – заявил ранее в этом месяце комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Он контролирует фонд восстановления вместе с комиссаром по вопросам сплоченности Раффаэле Фитто. Итальянское правительство особенно стремится продлить действие постковидной схемы.

Несмотря на давление, юридическая служба ЕС недавно отклонила попытки отложить срок действия фонда без официального изменения правил схемы, согласованной в 2021 году, сообщили несколько чиновников, осведомленных с этим процессом.

Изменение правил потребует единодушия среди стран ЕС, чего будет сложно достичь, учитывая давнее сопротивление северных стран, таких как Германия и Нидерланды.

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Согласно действующим правилам, страны должны подавать запрос на платежи до конечного срока 31 августа 2026 года. Этого времени достаточно для того, чтобы Комиссия дала зеленый свет на запросы и распределила средства до 31 декабря 2026 года.

Сейчас Еврокомиссия уже выделила около 315 миллиардов евро из 648 миллиардов евро в виде грантов и займов.

Однако, столкнувшись с реальным риском потери финансирования ЕС, страны разрабатывают обходные пути, чтобы обеспечить получение средств до окончания срока.

В частности, Еврокомиссия уже одобрила на этой неделе запрос Польши о перераспределении почти 6 миллиардов евро из займов на "зеленые" проекты, где спрос невелик, на более популярные оборонные инициативы.