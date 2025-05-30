Страны могут потерять миллиарды: ЕС прекращает финансирование фонда восстановления после COVID - Politico

$41.530.06
46.800.27
ukenru
Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых
Эксклюзив
11:54 • 1806 просмотра

Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

Эксклюзив
11:01 • 8074 просмотра

Фото с Усиком и суд между клонами: кое-что о более мелких игроках рынка "серой" техники

10:40 • 6580 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

Эксклюзив
08:52 • 23896 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей

07:41 • 35574 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

06:54 • 24709 просмотра

Ситуация в Сумской области: враг пытается наступать, есть определенная "серая зона", эвакуация проходит активно - ОВА

29 мая, 23:10 • 26993 просмотра

США угрожают выйти из переговоров по миру в Украине: названо условие

29 мая, 13:16 • 149680 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 10:11 • 163473 просмотра

Среди граждан, повторно проходящих ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский

29 мая, 08:40 • 140880 просмотра

Новая встреча в формате "Рамштайн" пройдет 4 июня - НАТО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.4м/с
61%
747мм
Популярные новости

Переговоры Украины и россии: США, Британия, Франция и Германия будут присутствовать на уровне советников по безопасности - Келлог

30 мая, 02:25 • 20166 просмотра

Удар "шахеда" по Изюму: враг атаковал промышленную зону

30 мая, 03:13 • 18928 просмотра

Фон дер Ляєн: Європа має збільшити витрати на оборону та прийняти Україну в ЄС

30 мая, 04:24 • 23019 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

07:19 • 14815 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

08:06 • 14372 просмотра
публикации

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

12:00 • 1486 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

10:40 • 6550 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей
Эксклюзив

08:52 • 23879 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

07:41 • 35554 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 13:16 • 149669 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Хакан Фидан

Кит Келлогг

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Турция

Стамбул

Белый дом

Реклама
УНН Lite

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

08:06 • 14702 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

07:19 • 15126 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 115667 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 108244 просмотра

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

28 мая, 13:39 • 120855 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Старлинк

Шахед-136

Financial Times

ТикТок

Страны могут потерять миллиарды: ЕС прекращает финансирование фонда восстановления после COVID - Politico

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Евросоюз планирует прекратить финансирование фонда восстановления после COVID, которое должно было продолжаться до конца 2026 года. Это ставит под угрозу Италию, Испанию и Польшу, которые больше всего зависят от этих средств.

Страны могут потерять миллиарды: ЕС прекращает финансирование фонда восстановления после COVID - Politico

Италия, Испания и Польша оказались в группе риска из-за намерения Евросоюза прекратить финансирование фонда восстановления после COVID. Европейская комиссия готовится развеять надежды правительств стран-членов блока на то, что ее фонд восстановления после пандемии объемом 650 миллиардов евро будет продлен после 2026 года. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Детали

Ожидается, что это решение будет объявлено 4 июня, и это разочарует основных бенефициаров фонда, в частности Италию, Испанию, Португалию и Польшу, которые настаивали на продолжении его финансирования.

Некоторые страны все еще пытаются максимально использовать бесплатные гранты из программы "Фонд восстановления и устойчивости". Бюджет созданного в 2021 году для финансирования восстановления Европы после COVID фонда - 650 миллиардов евро.

Однако Комиссия заявит, что нет никаких законных оснований для продления срока его действия, сообщили Politico несколько чиновников на условиях анонимности.

11 стран ЕС хотят использовать оборонные средства на закупку критических лекарств09.03.25, 19:15 • 40857 просмотров

Исполнительная власть ЕС выделяет средства только после оценки выполнения странами ряда требований и целей. Однако многим странам было трудно их выполнить, что способствовало задержкам.

Энергетический кризис и всплеск инфляции после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года побудили многие страны корректировать свои планы в процессе, что еще больше задержало запросы на выплаты.

Чтобы максимизировать использование, исполнительная власть ЕС теперь может сосредоточиться на помощи странам пройти необходимые этапы до окончания срока.

Государства-члены должны срочно пересмотреть свои планы и отменить любые меры, которые больше не являются осуществимыми

 – заявил ранее в этом месяце комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Он контролирует фонд восстановления вместе с комиссаром по вопросам сплоченности Раффаэле Фитто. Итальянское правительство особенно стремится продлить действие постковидной схемы.

Несмотря на давление, юридическая служба ЕС недавно отклонила попытки отложить срок действия фонда без официального изменения правил схемы, согласованной в 2021 году, сообщили несколько чиновников, осведомленных с этим процессом.

Изменение правил потребует единодушия среди стран ЕС, чего будет сложно достичь, учитывая давнее сопротивление северных стран, таких как Германия и Нидерланды.

Спор по поводу содержания важной информации: суд обязал главу Еврокомиссии показать переписку с Pfizer о закупке вакцины14.05.25, 13:48 • 3291 просмотр

Согласно действующим правилам, страны должны подавать запрос на платежи до конечного срока 31 августа 2026 года. Этого времени достаточно для того, чтобы Комиссия дала зеленый свет на запросы и распределила средства до 31 декабря 2026 года.

Сейчас Еврокомиссия уже выделила около 315 миллиардов евро из 648 миллиардов евро в виде грантов и займов.

Однако, столкнувшись с реальным риском потери финансирования ЕС, страны разрабатывают обходные пути, чтобы обеспечить получение средств до окончания срока.

В частности, Еврокомиссия уже одобрила на этой неделе запрос Польши о перераспределении почти 6 миллиардов евро из займов на "зеленые" проекты, где спрос невелик, на более популярные оборонные инициативы.

Лилия Набока

Лилия Набока

COVID-19Новости Мира
Европейская комиссия
Италия
Испания
Германия
Нидерланды
Португалия
Украина
Польша
Brent
$63.89
Bitcoin
$105,884.00
S&P 500
$5,899.45
Tesla
$358.77
Газ TTF
$35.30
Золото
$3,319.30
Ethereum
$2,623.35