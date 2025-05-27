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ЄС у цьому році витратить на експорт з рф більше, ніж на допомогу Україні - Bild

Київ • УНН

 • 1470 перегляди

Попри санкції, у 2025 році росія може отримати від ЄС понад 20 млрд євро за експорт сировини, що більше за військову допомогу Україні. Найбільші імпортери російської сировини - Китай, Індія та Туреччина.

ЄС у цьому році витратить на експорт з рф більше, ніж на допомогу Україні - Bild

17-й пакет санкцій ЄС проти росії поки не має великого впливу, а тому у 2025 році рф може отримати від експорту сировини та енергоносіїв до ЄС більше коштів, ніж витрачає на військову допомогу Україні. Тільки з ЄС ця цифра становитиме понад 20 млрд євро. Про це пише видання Bild, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що ЄС ухвалив 17 пакетів санкцій проти росії, "але якщо подивитися на реальні цифри, то це лише крапля в морі".

Цього року росія заробить 233 мільярди євро на експорті енергоносіїв та сировини. Тільки з ЄС ця цифра становитиме понад 20 мільярдів. Набагато більше, ніж Європа надає військової допомоги Україні. Ці цифри лякають і показують, чому росія не має ані найменшого стимулу припинити свою жорстоку агресивну війну проти України. У лютому 2025 року інші країни перерахували режиму путіна 640 мільйонів євро за газ, нафту, скраплений газ, вугілля та уран

- зазначає видання.

Трамп може запровадити нові санкції проти рф уже цього тижня - WSJ27.05.25, 05:25 • 3376 переглядiв

За даними журналістів, найбільші прихильники росії з точки зору імпорту сировини: Китай, Індія та Туреччина. Разом вони купують близько 2/3 російського енергетичного експорту.

"Величезні доходи дозволяють йому інвестувати в озброєння 6,3% свого ВВП цього року. Це близько 40% російського державного бюджету. Для порівняння, частка німецького бюджету, що витрачається на озброєння, вдвічі менша і становить 19%. Завдяки величезному експорту енергоносіїв росія може дозволити собі процвітаючу і постійно зростаючу економіку війни. Щороку путінський режим будує близько 80 нових танків. Крім того, щороку відновлюється понад 300. Але це лише верхівка айсберга. Що ще важливіше, кремлівський режим наразі випереджає Україну у війні безпілотників. Українські аналітики припускають, що цього року росія створить понад 150 тис. безпілотників-камікадзе дальнього радіусу дії, які вона використовуватиме для щоденних атак на Київ та інші великі міста", - йдеться у статті.

Нагадаємо

Європейський Союз схвалив новий, 17-й, пакет санкцій проти росії, спрямований у тому числі на російський "тіньовий флот" танкерів для експорту нафти, а також готує нові обмеження проти рф.

В лютому повідомлялося, що ЄС придбав російських нафти і газу на 21,9 млрд євро, що перевищує фінансову допомогу Україні у 18,7 млрд євро. Загальний прибуток оф від експорту викопного палива з початку вторгнення досяг 847 млрд євро.

ЗМІ: звіт МЗС Німеччини показав розбіжності між ЄС та США щодо санкцій проти росії27.05.25, 09:44 • 2608 переглядiв

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