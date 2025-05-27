ЗМІ: звіт МЗС Німеччини показав розбіжності між ЄС та США щодо санкцій проти росії

Внутрішній документ Міністерства закордонних справ Німеччини показує, що європейці та американці більше не йдуть в одному напрямку, коли йдеться про застосування економічних санкцій проти росії, повідомляє Suddeutsche Zeitung, пише УНН.

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"Це буде фінансово болісно для росії", - заявив голова МЗС ФРН Йоганн Вадефуль у неділю ввечері на ARD. На порозі нові санкції проти росії, готується 18-й пакет санкцій ЄС, тому що москва останніми днями замість мирних переговорів знову принесла в українські міста смерть і розруху, пише видання.

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"Буде чітка реакція Заходу і, я думаю, також Сполучених Штатів Америки", - сказав Вадефуль.

"Схоже, сподівання європейців на спільні дії з американцями проти російського агресора вкотре не справдяться", - зауважує при цьому видання.

За інформацією Süddeutsche Zeitung, NDR і WDR, "переговори з США про спільну боротьбу з ухиленням москви від санкцій провалилися". Про це, як вказано, ідеться у внутрішньому звіті МЗС ФРН про засідання Ради ЄС із закордонних справ, яке відбулося 20 травня в Брюсселі. Згідно з конфіденційним документом, спецпредставник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван скаржився на повний зрив трансатлантичної координації щодо ухилення від санкцій. Тому жодного "спільного охоплення" уже немає. Співпраця у G7 також "втратила оберти" в цьому плану.

Як пише tagesschau, за словами спецпредставника ЄС щодо санкцій, "усі канали комунікації з американською стороною щодо ухилення від санкцій були розірвані".

"Як європейці та американці збираються домовитися про подальший пакет санкцій за цих обставин, виглядає загадкою. Тим паче, що є експерти, які вважають, що Трамп хотів би відновити співпрацю з росією якнайшвидше", - ідеться у публікації.

Наступні санкції ЄС, згідно з документом МЗС ФРН, імовірно, будуть спрямовані проти енергетичного та банківського секторів росії. Лише Угорщина відкидає це і вкотре демонструє "немає бажання йти на компроміс". Після досвіду останніх кількох тижнів також сумнівно, чи братиме участь уряд США, пише видання.

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