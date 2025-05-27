СМИ: отчёт МИД Германии показал разногласия между ЕС и США по санкциям против России

Внутренний документ Министерства иностранных дел Германии показывает, что европейцы и американцы больше не идут в одном направлении, когда речь идет о применении экономических санкций против россии, сообщает Suddeutsche Zeitung, пишет УНН.

Детали

"Это будет финансово болезненно для россии", - заявил глава МИД ФРГ Йоганн Вадефуль в воскресенье вечером на ARD. На пороге новые санкции против россии, готовится 18-й пакет санкций ЕС, потому что москва в последние дни вместо мирных переговоров снова принесла в украинские города смерть и разруху, пишет издание.

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"Будет четкая реакция Запада и, я думаю, также Соединенных Штатов Америки", - сказал Вадефуль.

"Похоже, надежды европейцев на совместные действия с американцами против российского агрессора в очередной раз не оправдаются", - отмечает при этом издание.

По информации Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR, "переговоры с США о совместной борьбе с уклонением москвы от санкций провалились". Об этом, как указано, говорится во внутреннем отчете МИД ФРГ о заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое состоялось 20 мая в Брюсселе. Согласно конфиденциальному документу, спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан жаловался на полный срыв трансатлантической координации по уклонению от санкций. Поэтому никакого "совместного охвата" уже нет. Сотрудничество в G7 также "потеряло обороты" в этом плане.

Как пишет tagesschau, по словам спецпредставителя ЕС по санкциям, "все каналы коммуникации с американской стороной по уклонению от санкций были разорваны".

"Как европейцы и американцы собираются договориться о дальнейшем пакете санкций при этих обстоятельствах, выглядит загадкой. Тем более, что есть эксперты, которые считают, что Трамп хотел бы возобновить сотрудничество с россией как можно быстрее", - говорится в публикации.

Следующие санкции ЕС, согласно документу МИД ФРГ, вероятно, будут направлены против энергетического и банковского секторов россии. Только Венгрия отвергает это и в очередной раз демонстрирует "нет желания идти на компромисс". После опыта последних нескольких недель также сомнительно, будет ли участвовать правительство США, пишет издание.

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