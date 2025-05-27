ЕС в этом году потратит на экспорт из рф больше, чем на помощь Украине - Bild

$41.570.06
47.300.30
ukenru
Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция
Эксклюзив
27 мая, 13:16 • 69491 просмотра

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция

Эксклюзив
27 мая, 11:19 • 72642 просмотра

Лето 2025 в цветах и стилях: главные тренды интерьера

Эксклюзив
27 мая, 08:04 • 85757 просмотра

Одесса, Закарпатье и Волынь: эксперт рассказал о вариантах отдыха

Эксклюзив
26 мая, 14:22 • 142533 просмотра

рф изменила тактику использования дронов и повысила устойчивость к РЭБ: эксперт объяснил, как противодействовать "Герани-2"

Эксклюзив
26 мая, 13:26 • 221029 просмотра

Дело главного юриста НБУ заморозили? Отсутствие подозрения может затянуть расследование на годы – судья в отставке

Эксклюзив
26 мая, 11:58 • 185346 просмотра

САП скрывает детали расследования дела о "сливах из НАБУ" и причастности Углавы - за год никаких подозрений

Эксклюзив
26 мая, 09:30 • 185079 просмотра

Прокуратура должна обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых – бывший замгенпрокурора

Эксклюзив
26 мая, 08:54 • 164620 просмотра

Маникюр и педикюр: главные тренды лета 2025

26 мая, 08:18 • 116113 просмотра

Над Украиной во время атаки рф сбили 9 из 9 ракет и обезвредили 288 из 355 дронов

Эксклюзив
26 мая, 06:37 • 100268 просмотра

Как сэкономить на продуктах: советы диетолога для здорового питания

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.7м/с
76%
745мм
Популярные новости

В Китае произошел мощный взрыв на химическом заводе: в небо поднялся столб дыма

27 мая, 12:27 • 57617 просмотра

Топ трендов выпускной моды 2025: что актуально и сколько стоит

27 мая, 14:30 • 74433 просмотра

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

15:12 • 66540 просмотра

HBO официально представило актеров, которые сыграют Гарри Поттера, Гермиону и Рона в новом сериале

16:05 • 22967 просмотра

Не только "абсолютно безумный", но и "играет с огнем": новые заявления Трампа в сторону путина

16:19 • 48870 просмотра
публикации

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

15:12 • 66556 просмотра

Топ трендов выпускной моды 2025: что актуально и сколько стоит

27 мая, 14:30 • 74449 просмотра

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция
Эксклюзив

27 мая, 13:16 • 69491 просмотра

Риск в подарок: как техника с "серого" рынка становится троянским конем в вашем персональном пользовании

26 мая, 16:32 • 185878 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 08:00 • 574855 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Кит Келлогг

Ким Чен Ын

Руслан Кравченко

Фридрих Мерц

Олаф Шольц

Актуальные места

Киев

Белый дом

Харьковская область

Покровск

Черниговская область

Реклама
УНН Lite

Призрак в Беверли-Хиллз: Пэрис Хилтон напугана тем, что ее двухлетний сын видит мистических существ

17:27 • 14890 просмотра

HBO официально представило актеров, которые сыграют Гарри Поттера, Гермиону и Рона в новом сериале

16:05 • 22979 просмотра

Цзя Цзя и Дэ Дэ: гонконгским пандам-близнецам выбрали имена на конкурсе

27 мая, 09:48 • 95011 просмотра

American Music Awards 2025: триумф Билли Айлиш и список победителей

27 мая, 08:52 • 96595 просмотра

Marvel готовит новый спин-офф "ВандаВижн": стали известны первые имена из актерского состава

27 мая, 07:08 • 93756 просмотра
Актуальное

Хранитель

Фокс Ньюс

Truth Social

Бильд

Тесла Модель Y

ЕС в этом году потратит на экспорт из рф больше, чем на помощь Украине - Bild

Киев • УНН

 • 1218 просмотра

Несмотря на санкции, в 2025 году россия может получить от ЕС более 20 млрд евро за экспорт сырья, что больше военной помощи Украине. Крупнейшие импортеры российского сырья - Китай, Индия и Турция.

ЕС в этом году потратит на экспорт из рф больше, чем на помощь Украине - Bild

17-й пакет санкций ЕС против россии пока не имеет большого влияния, а потому в 2025 году рф может получить от экспорта сырья и энергоносителей в ЕС больше средств, чем тратит на военную помощь Украине. Только из ЕС эта цифра составит более 20 млрд евро. Об этом пишет издание Bild, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ЕС принял 17 пакетов санкций против россии, "но если посмотреть на реальные цифры, то это лишь капля в море".

В этом году россия заработает 233 миллиарда евро на экспорте энергоносителей и сырья. Только из ЕС эта цифра составит более 20 миллиардов. Гораздо больше, чем Европа оказывает военной помощи Украине. Эти цифры пугают и показывают, почему у россии нет ни малейшего стимула прекратить свою жестокую агрессивную войну против Украины. В феврале 2025 года другие страны перечислили режиму путина 640 миллионов евро за газ, нефть, сжиженный газ, уголь и уран

- отмечает издание.

Трамп может ввести новые санкции против рф уже на этой неделе - WSJ 27.05.25, 05:25 • 3376 просмотров

По данным журналистов, крупнейшие сторонники россии с точки зрения импорта сырья: Китай, Индия и Турция. Вместе они покупают около 2/3 российского энергетического экспорта.

"Огромные доходы позволяют ему инвестировать в вооружение 6,3% своего ВВП в этом году. Это около 40% российского государственного бюджета. Для сравнения, доля немецкого бюджета, расходуемая на вооружение, вдвое меньше и составляет 19%. Благодаря огромному экспорту энергоносителей россия может позволить себе процветающую и постоянно растущую экономику войны. Каждый год путинский режим строит около 80 новых танков. Кроме того, каждый год восстанавливается более 300. Но это лишь верхушка айсберга. Что еще важнее, кремлевский режим сейчас опережает Украину в войне беспилотников. Украинские аналитики предполагают, что в этом году россия создаст более 150 тыс. беспилотников-камикадзе дальнего радиуса действия, которые она будет использовать для ежедневных атак на Киев и другие крупные города", - говорится в статье.

Напомним

Европейский Союз одобрил новый, 17-й, пакет санкций против россии, направленный в том числе на российский "теневой флот" танкеров для экспорта нефти, а также готовит новые ограничения против рф.

В феврале сообщалось, что ЕС приобрел российских нефти и газа на 21,9 млрд евро, что превышает финансовую помощь Украине в 18,7 млрд евро. Общий доход от экспорта ископаемого топлива с начала вторжения достиг 847 млрд евро.

СМИ: отчёт МИД Германии показал разногласия между ЕС и США по санкциям против россии27.05.25, 09:44 • 2602 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономика
НАТО
Индия
Европейский Союз
Китай
Турция
Украина
Киев
Brent
$63.69
Bitcoin
$109,800.90
S&P 500
$5,915.20
Tesla
$359.54
Газ TTF
$37.01
Золото
$3,330.89
Ethereum
$2,688.39