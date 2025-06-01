Европейские рынки взлетают на фоне проблем в США: политика Трампа подталкивает инвесторов в Европу

Европейские фондовые рынки переживают настоящий взлет — инвесторы все активнее переориентируются на активы континента на фоне последствий торговой политики президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, пять месяцев подряд восемь из десяти самых эффективных фондовых рынков мира находятся в Европе. В этот список входит немецкий индекс DAX с ралли более чем на 30% в долларовом выражении, а также периферийные рынки, такие как Словения, Польша, Греция и Венгрия.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 опережает S&P 500 на рекордные 18 процентных пунктов в долларах, чему способствуют исторические планы бюджетных расходов Германии и более сильный евро.

Участники рынка говорят, что это еще не все, на фоне того, что устойчивые корпоративные доходы и привлекательные оценки делают регион более безопасной ставкой, когда беспокойство по поводу торговли и бюджетного долга охватывает экономику США.

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Сообщается, если этот рост продолжится, он станет поворотным моментом после многих лет застоя на европейских рынках. И ралли может просто подпитывать само себя: из-за того, что акции на континенте растут, они, вероятно, привлекут свежие активы со всего мира.

Аналитики UBS Group AG в недавней заметке заявили, что отток инвесторов из американских активов приведет к вложению 1,2 трлн евро (1,4 трлн долларов США) на фондовый рынок Европы в течение следующих пяти лет. Ранним толчком к росту в этом году стало предложение Берлина, известного своей жесткой бюджетной экономией, потратить сотни миллиардов евро на инфраструктуру и оборону.

Экономисты Citigroup Inc. ожидают, что реформа подстегнет рост по всей еврозоне со второй половины 2026 года.

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В то же время, по другую сторону Атлантики инвесторы снова следят за рецессией на фоне опасений по поводу инфляции и бюджетного дефицита Америки. Настроения по казначейским облигациям пострадали в мае после того, как рейтинговое агентство Moody's лишило США высшего кредитного рейтинга, а доходность облигаций также выросла в ответ на предложения Трампа по снижению налогов.

А в качестве удара по торговому порядку дня президента суд США вынес редкое решение, заблокировав многие из импортных налогов, которыми он угрожал и которые он наложил на ключевых партнеров.

S&P 500 восстановился в мае, но все еще отстает по итогам года. Индекс вырос всего на 0,5% в 2025 году по сравнению с 12%-ным скачком индекса MSCI All-Country World Index без учета США.

Он также занимает 73-е место среди 92 индексов, отслеживаемых Bloomberg. Беата Мантей, глава отдела европейской и глобальной стратегии акций Citigroup, заявила, что еврозона находится в "относительно хорошем положении", из-за того, что у Европейского центрального банка есть возможности для дальнейшего снижения процентных ставок, в то время как оценки акций не завышены.

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