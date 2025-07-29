Трамп заявил, что не посещал остров Эпштейна, так как отказался от приглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что он никогда не посещал частный остров Джеффри Эпштейна в Карибском море, поскольку отказался от приглашения финансиста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The New York Times.

Детали

В рамках постоянных усилий Трампа отвлечь, отрицать и отвести внимание от своих давних отношений с Эпштейном, президент решительно отрицал, что когда-либо посещал частные острова Эпштейна в Карибском бассейне, одновременно безосновательно обвинив своего предшественника, бывшего президента Билла Клинтона, в посещении этих островов, что стало его последней попыткой отвлечь внимание от теории заговора.

Я никогда не был на этом острове, а Билл Клинтон якобы бывал там несколько раз - сказал Трамп.

Эпштейн владел двумя островами на Виргинских островах США – Литл-Сент-Джеймс и Грейт-Сент-Джеймс, где он развлекал известных друзей и, вероятно, торговал несовершеннолетними девочками для сексуальных целей.

Мне так и не пришлось побывать на его острове, и я отказался, но многие жители Палм-Бич были приглашены на его остров. В один из лучших моментов моей жизни я отказался - заявил Трамп.

Клинтон отрицает, что посещал острова и знал о преступной деятельности Эпштейна, и заявил, что сожалеет о встрече с ним.

В своем выступлении в понедельник Трамп также опроверг предыдущее объяснение причин разрыва их отношений, предложенное Белым домом. Помощники Трампа утверждали, что Трамп запретил Эпштейну посещать свой клуб "Мар-а-Лаго" "за то, что он был мерзким".

Трамп заявил, что Эпштейн был внесен в черный список, поскольку переманил некоторых его сотрудников.

Годами я не разговаривал с Джеффри Эпштейном. Я не разговаривал, потому что он сделал что-то неподобающее. Он нанял помощников, а я сказал: "Никогда больше так не делайте". Он обкрадывал людей, которые работали на меня. Я сказал: "Никогда больше так не делайте". Он сделал это снова. И я выгнал его оттуда, как персону нон грата. Я выгнал его, и на этом все - заявил Трамп.

Дополнение

The Washington Post сообщало, что Трамп все больше разочарован тем, как его администрация справляется с шумихой вокруг дел Джеффри Эпштейна, что доминирует в новостях и затмевает его повестку дня.

В феврале Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявляла, что владеет списком клиентов Джеффри Эпштейна.

В июне Илон Маск обвинил Дональда Трампа в том, что он находится в "списке" Эпштейна. Трамп опубликовал заявление для Truth Social через бывшего адвоката Эпштейна, Дэвида Шона, утверждая, что он не причастен к каким-либо правонарушениям. Шон представлял Трампа в его первом процессе импичмента.

В начале июля этого года Министерство юстиции США и ФБР пришли к выводу, что Джеффри Эпштейн не шантажировал влиятельных людей и не вел "список клиентов". Следователи также опровергли теорию заговора о его убийстве, подтвердив самоубийство.

Как пишет Washington Post, с тех пор шквал критики охватил все три ветви власти, предоставляя демократам новую мощную линию атаки и заставляя Трампа пытаться реагировать на самый сложный политический кризис, с которым он столкнулся с момента возвращения в Белый дом.