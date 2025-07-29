Трамп заявил, что не посещал остров Эпштейна, так как отказался от приглашения
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что никогда не посещал частный остров Джеффри Эпштейна, поскольку отказался от приглашения финансиста. Он также опроверг предыдущее объяснение Белого дома относительно разрыва их отношений, заявив, что Эпштейн был внесен в черный список за переманивание его сотрудников.
Президент США Дональд Трамп заявил, что он никогда не посещал частный остров Джеффри Эпштейна в Карибском море, поскольку отказался от приглашения финансиста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The New York Times.
Детали
В рамках постоянных усилий Трампа отвлечь, отрицать и отвести внимание от своих давних отношений с Эпштейном, президент решительно отрицал, что когда-либо посещал частные острова Эпштейна в Карибском бассейне, одновременно безосновательно обвинив своего предшественника, бывшего президента Билла Клинтона, в посещении этих островов, что стало его последней попыткой отвлечь внимание от теории заговора.
Я никогда не был на этом острове, а Билл Клинтон якобы бывал там несколько раз
Эпштейн владел двумя островами на Виргинских островах США – Литл-Сент-Джеймс и Грейт-Сент-Джеймс, где он развлекал известных друзей и, вероятно, торговал несовершеннолетними девочками для сексуальных целей.
Мне так и не пришлось побывать на его острове, и я отказался, но многие жители Палм-Бич были приглашены на его остров. В один из лучших моментов моей жизни я отказался
Клинтон отрицает, что посещал острова и знал о преступной деятельности Эпштейна, и заявил, что сожалеет о встрече с ним.
В своем выступлении в понедельник Трамп также опроверг предыдущее объяснение причин разрыва их отношений, предложенное Белым домом. Помощники Трампа утверждали, что Трамп запретил Эпштейну посещать свой клуб "Мар-а-Лаго" "за то, что он был мерзким".
Трамп заявил, что Эпштейн был внесен в черный список, поскольку переманил некоторых его сотрудников.
Годами я не разговаривал с Джеффри Эпштейном. Я не разговаривал, потому что он сделал что-то неподобающее. Он нанял помощников, а я сказал: "Никогда больше так не делайте". Он обкрадывал людей, которые работали на меня. Я сказал: "Никогда больше так не делайте". Он сделал это снова. И я выгнал его оттуда, как персону нон грата. Я выгнал его, и на этом все
Дополнение
The Washington Post сообщало, что Трамп все больше разочарован тем, как его администрация справляется с шумихой вокруг дел Джеффри Эпштейна, что доминирует в новостях и затмевает его повестку дня.
В феврале Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявляла, что владеет списком клиентов Джеффри Эпштейна.
В июне Илон Маск обвинил Дональда Трампа в том, что он находится в "списке" Эпштейна. Трамп опубликовал заявление для Truth Social через бывшего адвоката Эпштейна, Дэвида Шона, утверждая, что он не причастен к каким-либо правонарушениям. Шон представлял Трампа в его первом процессе импичмента.
В начале июля этого года Министерство юстиции США и ФБР пришли к выводу, что Джеффри Эпштейн не шантажировал влиятельных людей и не вел "список клиентов". Следователи также опровергли теорию заговора о его убийстве, подтвердив самоубийство.
Как пишет Washington Post, с тех пор шквал критики охватил все три ветви власти, предоставляя демократам новую мощную линию атаки и заставляя Трампа пытаться реагировать на самый сложный политический кризис, с которым он столкнулся с момента возвращения в Белый дом.