Герцогиню Йоркскую Сару Фергюсон отстранили от благотворительных организаций из-за письма к Эпштейну

Семь благотворительных организаций разорвали сотрудничество с герцогиней Йоркской после того, как стало известно о ее электронном письме 2011 года Джеффри Эпштейну, в котором она назвала его "лучшим другом" и, похоже, извинилась за публичную критику. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Семь благотворительных организаций исключили герцогиню Йоркскую из списков покровителей или представителей после того, как в электронном письме от 2011 года было указано, что она назвала сексуального преступника Джеффри Эпштейна своим "лучшим другом" и, похоже, извинилась за публичную критику в его адрес - говорится в публикации.

Первым уволил бывшую жену принца Эндрю детский хоспис "Julia's House", заявив, что ей "неуместно" продолжать занимать эту должность. Фонд борьбы с раком подростков, Фонд исследования аллергии Наташи, Благотворительная организация по вопросам грамотности детей, Национальный фонд помощи животным-помощникам, вышедшим на пенсию, и организация "Превенция рака молочной железы" также объявили, что прекратили сотрудничество с герцогиней как покровительницей. Британский фонд сердца заявил, что она больше не будет его послом.

Представитель герцогини заявил, что она не комментирует решения благотворительных организаций, которые прекратили сотрудничество с ней.

Содержание электронного письма

Это произошло после того, как газеты Mail on Sunday и Sun опубликовали электронное письмо герцогини к Эпштейну за 2011 год, которое, вероятно, было отправлено после того, как она публично заявила о разрыве связи с ним.

В электронном письме она, похоже, приватно извинилась за свой публичный отказ от Эпштейна, написав: "Вы всегда были непоколебимым, щедрым и лучшим другом для меня и моей семьи".

В интервью несколькими неделями ранее она заявила, что ее сотрудничество с ним, включая заимствование денег, было "гигантской ошибкой в суждениях", и что "то, что он сделал, было неправильно, и за это его справедливо посадили в тюрьму". Герцогиня заявила, что "больше никогда не будет иметь ничего общего с Джеффри Эпштейном", но в электронном письме она написала, что "скромно извинилась" перед ним и "знает, что я тебя чертовски подвела".

Представитель герцогини заявил, что ее последующее электронное письмо к Эпштейну, в котором она назвала его другом, было написано, чтобы противостоять его угрозе подать на нее в суд за клевету, и что она до сих пор очень сожалеет о любом сотрудничестве с ним.

"Это электронное письмо было отправлено в контексте совета, который герцогине дали, чтобы попытаться успокоить Эпштейна и его угрозы", – говорится в заявлении ее представителя, когда электронное письмо к Эпштейну было опубликовано на выходных.

Скандал с Эпштейном ставит под сомнение будущее Фергюсон в королевских кругах

Бывший муж Сары Фергюсон, герцог Йоркский, ранее потерял статус члена королевской семьи и свое покровительство из-за споров относительно связей с Эпштейном, в частности после интервью BBC Newsnight 2019 года. Его контакты с Эпштейном продолжались и после освобождения последнего из тюрьмы – принца сфотографировали с ним в Центральном парке Нью-Йорка в 2010 году.

В США растет давление относительно раскрытия информации об Эпштейне и его контактах, что приводит к появлению новых документов. Из-за писем Питера Мандельсона к Эпштейну в начале месяца его уволили с должности посла Великобритании в США.

Дальнейшие детали отношений принца Эндрю с Эпштейном, возможно, появятся в новых документах, поскольку его связи с Эпштейном продолжают создавать проблемы для королевской семьи.

Лавина благотворительных организаций, которые прекращают сотрудничество с герцогиней, стала большим ударом для ее репутации, которая строилась на филантропии. Несмотря на скандалы, герцогиня Йоркская сохраняет поддержку королевских кругов. Прошлое Рождество ее похвалили за помощь принцу Эндрю избежать публичных мероприятий во время скандала. Она также впервые за десятилетия приняла участие в рождественском собрании в Сандрингеме, хотя они с герцогом не являются работающими членами королевской семьи.

Но этот последний скандал поднимет сложные вопросы относительно любого будущего возвращения, и Букингемский дворец, возможно, захочет, чтобы герцог и герцогиня держали дистанцию, говорится в публикации.

Напомним

Ранее УНН писал, что комиссия Конгресса США обнародовала очередную серию документов наследия Джеффри Эпштейна. Среди документов – новые страницы из личных записей скандального финансиста, включая контакты и календарь.

Эти материалы снова привлекли внимание к вопросу о связях Эпштейна с Дональдом Трампом, бывшим президентом США Биллом Клинтоном и британским лордом Питером Мандельсоном.