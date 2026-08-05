Украина и Молдова координируют действия из-за маловодья на Днестре

Украина и Молдова координируют совместные действия для преодоления последствий маловодья на Днестре, сообщили в Минэкономики в среду, пишет УНН.

Украина и Республика Молдова продолжают совместную работу по реагированию на продолжительное маловодье на Днестре - сообщили в министерстве.

Представители Украины и Молдовы, как указано, посетили Днестровское водохранилище, стратегически важный источник водоснабжения для Украины и Молдовы, и Хотинский водозабор, чтобы оценить текущую гидрологическую ситуацию и ее влияние на водообеспечение громад.

Во время встречи были представлены актуальные гидрологические данные. По состоянию на 4 августа расход воды в створе города Залещики составляет всего 38,8 м³/с, а прогноз Украинского гидрометеорологического центра свидетельствует о том, что в течение августа сохранится жаркая погода с количеством осадков ниже климатической нормы. Это может привести к дальнейшему ухудшению водохозяйственной ситуации.

Из-за продолжительного маловодья уровень воды в Днестровском водохранилище существенно снизился. На отдельных участках оно утратило характерные признаки водохранилища, а его гидроморфологические характеристики все больше приближаются к естественному руслу реки. Для рационального использования водных ресурсов Госводагентство в июле ограничило право на специальное водопользование для 92 водопользователей в бассейне Днестра", - отметили в ведомстве.

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"Украина и Молдова договорились и впредь координировать свои действия, обмениваться гидрологической информацией и совместно реагировать на вызовы, связанные с маловодьем", - отметили в Минэкономики.

"Днестр является общей рекой, и только опираясь на фактические данные, открытый диалог и взаимное доверие, мы можем принимать ответственные решения в интересах общин обеих стран", – указала заместитель министра экономики и окружающей среды Ирина Овчаренко.

Дополнение

Как отмечается, проблема дефицита водных ресурсов сегодня является общим вызовом для многих европейских стран. Этим летом рекордно низкие уровни воды наблюдаются, в частности, на Дунае - второй по длине реке Европы и самой международной реке мира (бассейн Дуная охватывает 19 стран). Снижение водности уже влияет на водоснабжение и функционирование отдельных отраслей экономики, в частности энергетики.

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