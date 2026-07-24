Электромобили впервые обогнали бензиновые автомобили по регистрациям в ЕС в июне 2026
Киев • УНН
В июне 2026 года в ЕС зарегистрировали 270 557 электромобилей, что на 60,7% больше, чем в прошлом году. Бензиновых автомобилей зарегистрировали 244 833, что на 12,4% меньше.
В июне 2026 года электромобили обогнали бензиновые автомобили по количеству регистраций в странах Европейского Союза. В целом рынок новых легковых автомобилей за месяц вырос на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает "Укравтопром", передает УНН.
Детали
Согласно предварительным данным, в июне 2026 года рынок новых легковых автомобилей в ЕС вырос в годовом исчислении на 13,6% и достиг 1 147 962 единиц. При этом наибольший прирост +60,7% продемонстрировал сегмент именно электромобилей.
Регистрация новых автомобилей в Евросоюзе по источнику питания:
- Гибриды (HEV) – 404
608 единиц, +18,4%;
- Электромобили (BEV)
– 270 557 единиц +60,7%;
- Бензиновые автомобили –
244 833 единиц -12,4%;
- Плагин-гибриды –
115 714 единиц +22,1%;
- Дизельные – 76 778
единиц -16,1%;
- Другие – 35 472
единиц +2,7%.
В целом, по информации "Укравтопром" в первом полугодии, в ЕС было зарегистрировано почти 5,9 млн новых легковых автомобилей, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним
В первом полугодии 2026 года доля новых автомобилей с традиционными двигателями выросла до 62%, тогда как доля электромобилей уменьшилась с 16,9% до 8,3%. Самыми популярными остаются бензиновые модели, в частности Hyundai Tucson.