Гігант швидкої моди Shein впав на 10% після дебюту на біржі

Акції ритейлера швидкої моди Shein впали на 10 відсотків після довгоочікуваного дебюту на торгах в Гонконзі у вівторок, після того, як компанія залучила 1,7 мільярда доларів під час гучного первинного публічного розміщення акцій (IPO), пише УНН з посиланням на AFP.

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Роздрібний продавець швидкої моди Shein у вівторок упав на 10% на довгоочікуваному дебюті на торгах у Гонконгу, після того, як компанія залучила 1,7 мільярда доларів США під час гучного первинного публічного розміщення акцій (IPO).

Розміщення акцій відбулося після того, як плани компанії з розміщення в Нью-Йорку та Лондоні були зірвані через пильну увагу регулюючих органів, але в липні вона отримала схвалення китайської влади на продаж акцій у південному фінансовому центрі.

Проте невдовзі після відкриття акції впали до 43,72 гонконгських доларів порівняно з ціною розміщення у 48,56 гонконзьких доларів.

IPO оцінило компанію приблизно в 26,3 мільярда доларів США — значно менше за майже 100 мільярдів доларів США, залучених під час приватних раундів фінансування у 2022 році.

Shein, відома своїми наднизькими цінами та швидким постачанням одягу, заявила, що виручені від продажу кошти будуть використані для фінансування її технологічних можливостей та розширення міжнародної присутності.

У період з 2021 по 2022 рік онлайн-ритейлер переніс свою штаб-квартиру до Сінгапуру, що, на думку аналітиків, було зроблено для того, щоб уникнути посилення глобального контролю над китайськими компаніями.

До кінця 2025 року його європейська клієнтська база зросла до 156 мільйонів користувачів у середньому за місяць, що зробило його однією з найбільших платформ електронної комерції на континенті поряд з китайським AliExpress та американським гігантом Amazon, у яких 193 мільйони та близько 180 мільйонів користувачів відповідно.

Компанія критикується за свій вплив на навколишнє середовище та звинувачення в порушеннях прав людини, а також стикається зі зростаючою конкуренцією з боку недорогих компаній електронної комерції, таких як Temu та AliExpress.

Виконавчий голова Дональд Танг заявив AFP минулого року, що компанія дотримується "нульової терпимості" до примусової праці.

Аналітик Morningstar Лоррейн Тан у серпневій замітці зазначила, що зростання виручки "наблизилося до темпів, що спостерігаються в індустрії швидкої моди, і становитиме менше 10 відсотків у 2025 році".

Вона додала, що падіння оцінки "відображає зниження інтересу інвесторів до акцій Shein".

Компанія розробила вражаючу модель, яку важко повторити, сказав Кен Пакер, експерт зі сталої моди з Університету Тафтса.

Але її безпрецедентне зростання також породило проблеми, пов'язані з "нововведеними податками та митами, погіршенням показників сталого розвитку, конфіденційності та авторського права, а також конкуренцією", додав він.

"Час вибраний не ідеально, враховуючи уповільнення зростання компанії. Тим не менш, вона намагалася вийти на біржу близько п'яти років, і я припускаю, що багато її інвесторів прагнули отримати виплати", - додав він.

У 2025 році Shein повідомила про чистий прибуток за повний рік обсягом 2,06 млрд доларів, але в перші три місяці цього року зазнала збитків у 99 млн доларів після того, як США скасували звільнення від імпортних мит на дрібні посилки.

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