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Гигант быстрой моды Shein упал на 10% после дебюта на бирже

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Shein привлекла $1,7 млрд в ходе IPO, но её акции упали на 10% после дебюта в Гонконге. Компанию оценили в $26,3 млрд.

Гигант быстрой моды Shein упал на 10% после дебюта на бирже

Акции ритейлера быстрой моды Shein упали на 10 процентов после долгожданного дебюта на торгах в Гонконге во вторник, после того как компания привлекла 1,7 миллиарда долларов в ходе громкого первичного публичного размещения акций (IPO), пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Ритейлер быстрой моды Shein во вторник упал на 10% во время долгожданного дебюта на торгах в Гонконге после того, как компания привлекла 1,7 миллиарда долларов США в ходе громкого первичного публичного размещения акций (IPO).

Размещение акций состоялось после того, как планы компании по размещению в Нью-Йорке и Лондоне были сорваны из-за пристального внимания регулирующих органов, однако в июле она получила одобрение китайских властей на продажу акций в южном финансовом центре.

Однако вскоре после открытия акции упали до 43,72 гонконгского доллара по сравнению с ценой размещения в 48,56 гонконгского доллара.

IPO оценило компанию примерно в 26,3 миллиарда долларов США — значительно меньше почти 100 миллиардов долларов США, привлеченных в ходе частных раундов финансирования в 2022 году.

Shein, известная своими чрезвычайно низкими ценами и быстрой поставкой одежды, заявила, что средства, вырученные от продажи, будут использованы для финансирования ее технологических возможностей и расширения международного присутствия.

В период с 2021 по 2022 год онлайн-ритейлер перенес свою штаб-квартиру в Сингапур, что, по мнению аналитиков, было сделано для того, чтобы избежать усиления глобального контроля над китайскими компаниями.

К концу 2025 года ее европейская клиентская база выросла до 156 миллионов пользователей в среднем за месяц, что сделало ее одной из крупнейших платформ электронной коммерции на континенте наряду с китайской AliExpress и американским гигантом Amazon, у которых 193 миллиона и около 180 миллионов пользователей соответственно.

Компания подвергается критике за свое влияние на окружающую среду и обвинения в нарушениях прав человека, а также сталкивается с растущей конкуренцией со стороны недорогих компаний электронной коммерции, таких как Temu и AliExpress.

Исполнительный председатель Дональд Танг заявил AFP в прошлом году, что компания придерживается "нулевой терпимости" к принудительному труду.

Аналитик Morningstar Лоррейн Тан в августовской заметке отметила, что рост выручки "приблизился к темпам, наблюдаемым в индустрии быстрой моды, и составит менее 10 процентов в 2025 году".

Она добавила, что падение оценки "отражает снижение интереса инвесторов к акциям Shein".

Компания разработала впечатляющую модель, которую трудно повторить, сказал Кен Пакер, эксперт по устойчивой моде из Университета Тафтса.

Но ее беспрецедентный рост также породил проблемы, связанные с "вновь введенными налогами и пошлинами, ухудшением показателей устойчивого развития, конфиденциальности и авторского права, а также конкуренцией", добавил он.

"Время выбрано не идеально, учитывая замедление роста компании. Тем не менее она пыталась выйти на биржу около пяти лет, и я предполагаю, что многие ее инвесторы стремились получить выплаты", — добавил он.

В 2025 году Shein сообщила о чистой прибыли за полный год в размере 2,06 миллиарда долларов, но в первые три месяца этого года понесла убытки в размере 99 миллионов долларов после того, как США отменили освобождение от импортных пошлин для мелких посылок.

ЕС вводит сбор в 3 евро на дешевые посылки от онлайн-ритейлеров в ударе по Shein, Temu и AliExpress01.07.26, 08:34 • 4508 просмотров

Юлия Шрамко

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