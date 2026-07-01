ЕС вводит сбор в 3 евро на дешевые посылки от онлайн-ритейлеров в ударе по Shein, Temu и AliExpress

ЕС в среду сделал первый шаг к ограничению того, что он называет недобросовестной конкуренцией со стороны онлайн-ритейлеров, таких как Shein, Temu и AliExpress, введя сбор в размере 3 евро на импорт товаров из Китая низкой стоимости, которые ранее ввозились в блок без пошлины, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Этот шаг является еще одним ударом для платформ, которые использовали таможенные льготы для продажи товаров по сверхнизким ценам, что способствовало быстрому росту и вызвало жалобы со стороны ритейлеров и политиков. США, их крупнейший рынок, отменили свою "минимальную" льготу для импорта из Китая в мае и для всего импорта в конце августа.

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Сборы, вступающие в силу 1 июля, будут взиматься за каждую таможенную категорию в отправлении. За посылку, содержащую три разных типа товаров, будет взиматься общая пошлина в 9 евро, а за посылку, содержащую несколько платьев или несколько игрушек, - 3 евро.

Освобождение от пошлин на импорт товаров низкой стоимости действует уже несколько десятилетий, при этом текущий порог в 150 евро был введен в 2008 году. Однако количество посылок в рамках электронной коммерции, поступающих в Европейский Союз с этой льготой, резко возросло, достигнув 5,8 миллиарда в 2025 году по сравнению с 1,4 миллиарда в 2022 году.

"В другом торговом мире это имело бы большое значение, но этого мира больше не существует. Электронная коммерция, особенно из Китая, перевернула все с ног на голову", - заявил в интервью депутат Европарламента Дирк Готинк, который возглавляет направление реформы таможни в Европейском парламенте.

"Льгота использовалась не по назначению и ею злоупотребляли в промышленных масштабах для создания конкурентного преимущества за счет предприятий ЕС", - отметил он.

Дерек Лоссинг, консультант по электронной коммерции и авиаперевозкам грузов, который возглавляет компанию Cirrus Global Advisors, заявил, что ожидает снижения объемов авиаперевозок товаров в рамках электронной коммерции в ЕС на 10-35% в течение нескольких недель после вступления в силу сборов, что, вероятно, скажется на глобальных объемах авиаперевозок.

"Вопрос в том, насколько эффективно платформы смогут переориентироваться на другие рынки, - сказал Лоссинг. - Когда в США отменили сборы de minimis, Европа стала действительно хорошей альтернативой, на которую платформы могли перейти, но теперь нет действительно очевидной альтернативы Европе".

Лоссинг отметил, что платформы могут оказывать давление на поставщиков, чтобы те взяли на себя часть дополнительных расходов, чтобы ограничить рост цен для потребителей и защитить прибыльность.

Компания Shein готовится к изменениям, расширяя складские площади во Вроцлаве в Польше и увеличивая объемы поставок продукции в ЕС оптом.

Сбор в 3 евро является временной мерой, которая должна быть заменена пошлиной, категориальными пошлинами с 1 июля 2028 года, когда должна начать работу новая Таможенная служба ЕС.

Вероятно, эти сборы приведут к повышению потребительских цен, поскольку платформы переложат на потребителей как минимум дополнительные расходы.

AliExpress, принадлежащий китайскому гиганту электронной коммерции Alibaba, заявил в своем сообщении, что в описаниях товаров будет отображаться пометка "Цена включает пошлины и НДС", где это применимо. Для других товаров покупателям будет показана подробная информация об импортных сборах перед завершением покупки.

Компания Amazon, которая запустила свой сверхдешевый сервис Amazon Haul после стремительного роста Temu и Shein, заявила, что 97% ее поставок в ЕС в прошлом году осуществлялись со складов внутри блока. Для товаров, отправляемых из-за пределов ЕС, покупателям также будет показана импортная пошлина перед оформлением заказа, говорится в сообщении.