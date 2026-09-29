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США запровадили санкції проти 10 осіб за ймовірне придбання зброї для Ірану

Київ • УНН

 • 1440 перегляди

США ввели санкції проти 10 осіб і компаній із Китаю, Гонконгу та Пакистану за сприяння Ірану в закупівлі зброї.

США запровадили санкції проти 10 осіб за ймовірне придбання зброї для Ірану
Фото: Majid Asgaripour/WANA via REUTERS

У вівторок Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти 10 фізичних та юридичних осіб, зокрема тих, що базуються в Китаї, Гонконгу та Пакистані, за сприяння Міністерству оборони Ірану в закупівлі зброї та комплектуючих, передає УНН із посиланням на Reuters.

Ці санкції є частиною ширших зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на економічну ізоляцію Ірану та примушення його до переговорів про завершення ірано-американської війни, що розпочалася в лютому.

Трамп заперечив пропозицію Ірану послабити санкції за ядерні кроки - Reuters29.09.26, 18:09 • 3322 перегляди

"У межах операції "Економічний вигнанець" (Economic Outcast) Міністерство фінансів продовжуватиме виявляти та блокувати діяльність тих, хто надає матеріальну, технологічну чи фінансову підтримку, що дозволяє іранському режиму підтримувати свою терористичну діяльність, — заявив міністр фінансів Скотт Бессент. — Міністерство фінансів не толеруватиме жодної підтримки режиму й продовжуватиме виявляти, викривати та ізолювати тих, хто сприяє діям Ірану".

У відомстві зазначили, що санкції мають на меті послабити здатність Тегерана відновлювати свої програми озброєння, а також збільшити витрати для тих, хто підтримує зусилля країни із закупівлі військових засобів.

Іран заявив про готовність до нових атак США та загострив риторику27.09.26, 13:47 • 14725 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Санкції
Міністерство фінансів США
Reuters
Тегеран
Гонконг
Китай
Пакистан
Іран