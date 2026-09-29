США запровадили санкції проти 10 осіб за ймовірне придбання зброї для Ірану
Київ • УНН
США ввели санкції проти 10 осіб і компаній із Китаю, Гонконгу та Пакистану за сприяння Ірану в закупівлі зброї.
У вівторок Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти 10 фізичних та юридичних осіб, зокрема тих, що базуються в Китаї, Гонконгу та Пакистані, за сприяння Міністерству оборони Ірану в закупівлі зброї та комплектуючих, передає УНН із посиланням на Reuters.
Ці санкції є частиною ширших зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на економічну ізоляцію Ірану та примушення його до переговорів про завершення ірано-американської війни, що розпочалася в лютому.
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"У межах операції "Економічний вигнанець" (Economic Outcast) Міністерство фінансів продовжуватиме виявляти та блокувати діяльність тих, хто надає матеріальну, технологічну чи фінансову підтримку, що дозволяє іранському режиму підтримувати свою терористичну діяльність, — заявив міністр фінансів Скотт Бессент. — Міністерство фінансів не толеруватиме жодної підтримки режиму й продовжуватиме виявляти, викривати та ізолювати тих, хто сприяє діям Ірану".
У відомстві зазначили, що санкції мають на меті послабити здатність Тегерана відновлювати свої програми озброєння, а також збільшити витрати для тих, хто підтримує зусилля країни із закупівлі військових засобів.
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