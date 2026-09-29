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США ввели санкции против 10 человек за предполагаемое приобретение оружия для Ирана

Киев • УНН

 • 146 просмотра

США ввели санкции против 10 физических лиц и компаний из Китая, Гонконга и Пакистана за содействие Ирану в закупке оружия.

США ввели санкции против 10 человек за предполагаемое приобретение оружия для Ирана
Фото: Majid Asgaripour/WANA via REUTERS

Во вторник Министерство финансов США объявило о введении санкций против 10 физических и юридических лиц, в частности базирующихся в Китае, Гонконге и Пакистане, за содействие Министерству обороны Ирана в закупке оружия и комплектующих, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Эти санкции являются частью более широких усилий администрации Трампа, направленных на экономическую изоляцию Ирана и принуждение его к переговорам о завершении ирано-американской войны, начавшейся в феврале.

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"В рамках операции "Экономический изгнанник" (Economic Outcast) Министерство финансов продолжит выявлять и блокировать деятельность тех, кто оказывает материальную, технологическую или финансовую поддержку, позволяющую иранскому режиму поддерживать свою террористическую деятельность, — заявил министр финансов Скотт Бессент. — Министерство финансов не будет терпеть никакой поддержки режима и продолжит выявлять, разоблачать и изолировать тех, кто содействует действиям Ирана".

В ведомстве отметили, что санкции направлены на ослабление способности Тегерана восстанавливать свои программы вооружений, а также на увеличение издержек для тех, кто поддерживает усилия страны по закупке военных средств.

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Антонина Туманова

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