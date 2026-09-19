Секретні технології F-35 опинилися в Гонконзі, США проводять розслідування - ЗМІ
Київ • УНН
Партію деталей F-35, що прямувала з Австралії до США, перенаправили в Гонконг. Пентагон підтвердив зникнення компонентів і почав розслідування.
Секретні технології американського винищувача F-35 несподівано були перенаправлені до Гонконгу. У США почали розслідування, як деталі літака опинилися у Гонконзі. Про це повідомляє Politico, передає УНН.
Деталі
Цього літа секретні технології винищувача F-35 несподівано були перенаправлені до Гонконгу, що спричинило розслідування на Капітолійському пагорбі та породило припущення про те, що Китай міг отримати доступ до ключових компонентів цієї суворо засекреченої системи озброєння
Партія деталей для F-35, що прямувала до США для ремонту, була перенаправлена під час транзиту через Тихий океан з Австралії. Пентагон підтвердив зникнення деяких компонентів.
Деталі, які посередник перевозив від імені виробника F-35 замість цього опинилися в Гонконзі.
За словами двох джерел, у вантажі містився один із козирків літака, який закриває кабіну пілота та містить технологію стелс, доступ до якої мають лише США та їхні союзники. Якщо б у супротивника опинився один із таких козирків, він міг би вивчити деталі та, можливо, здійснити реверс-інжиніринг цієї цінної технології.
Нагадаємо
Сполучені Штати схвалили потенційний продаж Саудівській Аравії 48 винищувачів F-35 на суму 24,3 мільярда доларів. Державний департамент оголосив у четвер, що погодив можливий продаж літаків та супутнього обладнання.