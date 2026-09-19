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Секретные технологии F-35 оказались в Гонконге, США проводят расследование — СМИ

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Партию деталей F-35, направлявшуюся из Австралии в США, перенаправили в Гонконг. Пентагон подтвердил исчезновение компонентов и начал расследование.

Секретные технологии F-35 оказались в Гонконге, США проводят расследование — СМИ

Секретные технологии американского истребителя F-35 неожиданно были перенаправлены в Гонконг. В США начали расследование того, как детали самолета оказались в Гонконге. Об этом сообщает Politico, передает УНН

Детали 

 Этим летом секретные технологии истребителя F-35 неожиданно были перенаправлены в Гонконг, что вызвало расследование на Капитолийском холме и породило предположения о том, что Китай мог получить доступ к ключевым компонентам этой строго засекреченной системы вооружения

- пишет издание. 

Партия деталей для F-35, направлявшаяся в США для ремонта, была перенаправлена во время транзита через Тихий океан из Австралии. Пентагон подтвердил исчезновение некоторых компонентов.

Детали, которые посредник перевозил от имени производителя F-35, вместо этого оказались в Гонконге. 

По словам двух источников, в грузе находился один из фонарей самолета, закрывающий кабину пилота и содержащий технологию стелс, доступ к которой имеют только США и их союзники. Если бы один из таких фонарей оказался у противника, он мог бы изучить детали и, возможно, осуществить реверс-инжиниринг этой ценной технологии.

Напомним 

Соединенные Штаты одобрили потенциальную продажу Саудовской Аравии 48 истребителей F-35 на сумму 24,3 миллиарда долларов. Государственный департамент объявил в четверг, что согласовал возможную продажу самолетов и сопутствующего оборудования. 

Павел Башинский

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