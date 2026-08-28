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США вводять нові санкції щодо Ірану

Київ • УНН

 • 122 перегляди

США ввели санкції проти гонконзької організації та особи, пов’язаної з іранським банком "Меллі". Обмеження також можуть торкнутися Banque Misr UAE.

США вводять нові санкції щодо Ірану

У п'ятницю США ввели додаткові цілеспрямовані санкції щодо Ірану після того, як міністр фінансів Скотт Бессент раніше цього тижня пригрозив подальшими діями через шість місяців після початку війни Вашингтона з Іраном, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Адміністрація Трампа планує запровадити обмеження на ведення бізнесу з Тегераном для єгипетського банку та позбавити США доступу до фінансових послуг філій Banque Misr в Об'єднаних Арабських Еміратах, повідомив агентству Reuters американський чиновник. Раніше Financial Times повідомляла про майбутні заходи.

США не ведуть переговори з Іраном, оскільки в центрі уваги економічна війна - Трамп27.08.26, 21:39 • 4514 переглядiв

Чиновник заявив, що запропоноване правило, якщо воно буде остаточно затверджено, позбавить Banque Misr UAE доступу до кореспондентських банківських послуг для фінансових установ США.

Згідно з повідомленням, розміщеним на сайті Міністерства фінансів, представники казначейства окремо ввели санкції проти однієї організації, що базується в Гонконгу, та однієї особи, пов'язаної з іранським банком "Меллі".

Іран закликав інші країни не приєднуватись до нових санкцій США.

Антоніна Туманова

Світ
Санкції
Міністерство фінансів США
Financial Times
Reuters
Тегеран
Гонконг
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки
Іран