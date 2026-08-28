США вводять нові санкції щодо Ірану
Київ • УНН
США ввели санкції проти гонконзької організації та особи, пов’язаної з іранським банком "Меллі". Обмеження також можуть торкнутися Banque Misr UAE.
У п'ятницю США ввели додаткові цілеспрямовані санкції щодо Ірану після того, як міністр фінансів Скотт Бессент раніше цього тижня пригрозив подальшими діями через шість місяців після початку війни Вашингтона з Іраном, передає УНН із посиланням на Reuters.
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Адміністрація Трампа планує запровадити обмеження на ведення бізнесу з Тегераном для єгипетського банку та позбавити США доступу до фінансових послуг філій Banque Misr в Об'єднаних Арабських Еміратах, повідомив агентству Reuters американський чиновник. Раніше Financial Times повідомляла про майбутні заходи.
США не ведуть переговори з Іраном, оскільки в центрі уваги економічна війна - Трамп27.08.26, 21:39 • 4514 переглядiв
Чиновник заявив, що запропоноване правило, якщо воно буде остаточно затверджено, позбавить Banque Misr UAE доступу до кореспондентських банківських послуг для фінансових установ США.
Згідно з повідомленням, розміщеним на сайті Міністерства фінансів, представники казначейства окремо ввели санкції проти однієї організації, що базується в Гонконгу, та однієї особи, пов'язаної з іранським банком "Меллі".
Іран закликав інші країни не приєднуватись до нових санкцій США.