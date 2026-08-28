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США вводят новые санкции в отношении Ирана

Киев • УНН

 • 632 просмотра

США ввели санкции против гонконгской организации и лица, связанного с иранским банком "Мелли". Ограничения также могут затронуть Banque Misr UAE.

США вводят новые санкции в отношении Ирана

В пятницу США ввели дополнительные целенаправленные санкции в отношении Ирана после того, как министр финансов Скотт Бессент ранее на этой неделе пригрозил дальнейшими действиями через шесть месяцев после начала войны Вашингтона с Ираном, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Администрация Трампа планирует ввести ограничения на ведение бизнеса с Тегераном для египетского банка и лишить США доступа к финансовым услугам филиалов Banque Misr в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил агентству Reuters американский чиновник. Ранее Financial Times сообщала о предстоящих мерах.

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Чиновник заявил, что предлагаемое правило, если оно будет окончательно утверждено, лишит Banque Misr UAE доступа к корреспондентским банковским услугам для финансовых учреждений США.

Согласно сообщению, размещенному на сайте Министерства финансов, представители казначейства отдельно ввели санкции против одной организации, базирующейся в Гонконге, и одного лица, связанного с иранским банком "Мелли".

Иран призвал другие страны не присоединяться к новым санкциям США.

Антонина Туманова

Новости Мира
Санкции
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Financial Times
Reuters
Тегеран
Гонконг
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Иран