Китай шукає точки дотику із Британією - Сі обговорив із Бернемом "прагматичну співпрацю" та війну в Україні

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Голова КНР Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з новим прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом висловив оптимістичний настрій, зазначивши, що Пекін і Лондон мають більше спільних інтересів, ніж розбіжностей, передає УНН із посиланням на Reuters.

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Сі Цзіньпін заявив про необхідність "подолати розбіжності, шукати точки дотику та розширювати взаємовигідну співпрацю", додавши, що дві країни можуть взаємодіяти у таких сферах, як технології, освіта, охорона здоров'я та фінансовий сектор.

Як випливає з офіційного повідомлення МЗС КНР, ця розмова — перший публічно відомий контакт між лідерами з моменту вступу Бернема на посаду прем'єр-міністра Великої Британії відбувся з ініціативи британської сторони.

У заяві канцелярії Бернема наголошується, що лідери обговорили "важливість прагматичного співробітництва", зокрема у питаннях економічного зростання та підвищення рівня життя населення обох країн.

"Прем'єр-міністр заявив, що має намір вести відвертий і конструктивний діалог з важливих для обох країн питань, і торкнувся тем внутрішньої безпеки, війни росії проти України, ситуації в Гонконгу, прав людини, а також особливо значущих консульських справ", - повідомив представник Даунінг-стріт.

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Видання зауважує, що в останні місяці відносини між Китаєм та Великою Британією потеплішали — частково завдяки візиту до Пекіна колишнього британського лідера Кіра Стармера у січні, під час якого Китай погодився поширити на британських громадян безвізовий режим та вдвічі знизити мита на віскі.

Це зближення також відображає взаємну зацікавленість у диверсифікації торгових зв'язків на тлі напруженості, що зростає, у відносинах з Вашингтоном.

Будучи великими світовими економіками, "Китай та Велика Британія підтримують багатосторонність та відкриту торгівлю" і мають зміцнювати координацію в рамках багатосторонніх форматів, наголосив Сі Цзіньпін під час розмови.

"І Китай, і Велика Британія є великими технологічними державами... їм слід зберігати відкритість і далекоглядний підхід, а також зміцнювати обміни та співпрацю в різних сферах", - додав він.

Ймовірно, маючи на увазі націоналізацію Великою Британією компанії British Steel, яка раніше належала китайському виробнику сталі, Сі Цзіньпін висловив сподівання, що британська сторона зможе "повною мірою захистити законні права та інтереси китайських інвесторів".