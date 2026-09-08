Китай шукає точки дотику із Британією - Сі обговорив із Бернемом "прагматичну співпрацю" та війну в Україні

$44.470.1051.680.11
ukenru
17:14 • 1358 перегляди
рф готує випробування балістичних ракет із дальністю 800 км і може атакувати об’єкти на заході України - ГУР
Ексклюзив
17:02 • 3106 перегляди
З 22 тижнів: як відбувається виходжування передчасно народжених дітей
16:16 • 7866 перегляди
Комендантську годину скоротять і встановлять мобільні укриття та залізничних станціях - що зміниться для Київщини з 10 вересня
14:22 • 17118 перегляди
Меми, реклама і лікарська таємниця: як обвинувачений у медичній недбалості лікар Odrex використовує соцмережі для тискуPhoto
Ексклюзив
14:10 • 12086 перегляди
“Фламінго”, RAM-2X і “Корал”: що побачили гості оборонної виставки MSPO у Польщі - фотоPhoto
13:43 • 11870 перегляди
Єврокомісія погодила заявку України на €3,2 млрд для закупівлі ракет Patriot
Ексклюзив
13:08 • 13498 перегляди
Коли дитині справді варто змінити школу та як зробити цей перехід без зайвого стресу
Ексклюзив
12:04 • 22861 перегляди
Розʼяснення від Мінфіну можуть допомогти у справах щодо оподаткування авіалізингу: експертка пояснила механізм
8 вересня, 10:15 • 16792 перегляди
Зеленський назвав можливі місця для тристоронньої зустрічі України США та росії
8 вересня, 10:13 • 16511 перегляди
росіяни вдарили "шахедом" по телеканалах "Ми-Україна" і "Ми-Україна+", є постраждалі PhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
1.1м/с
58%
751мм
Популярнi новини
У київському метро 9 вересня тестуватимуть рух наземною ділянкою під час жовтого рівня загрозиPhoto8 вересня, 08:22 • 4174 перегляди
Кількість постраждалих у Києві зросла до 16 після нічної атаки рф 8 вересняPhoto8 вересня, 08:35 • 24258 перегляди
У Києві зросла кількість загиблих після нічної атаки рф8 вересня, 10:00 • 14978 перегляди
Велика Британія надає Україні пакет військової допомоги з ракетами Patriot: озвучено суму12:08 • 4640 перегляди
France Football визначив номінантів на звання найкращого клубу, приз Йогана Кройфа та нагороду Льва ЯшинаPhoto13:12 • 16717 перегляди
Публікації
З 22 тижнів: як відбувається виходжування передчасно народжених дітей
Ексклюзив
17:02 • 3106 перегляди
Комендантську годину скоротять і встановлять мобільні укриття та залізничних станціях - що зміниться для Київщини з 10 вересня16:16 • 7866 перегляди
Меми, реклама і лікарська таємниця: як обвинувачений у медичній недбалості лікар Odrex використовує соцмережі для тискуPhoto14:22 • 17118 перегляди
France Football визначив номінантів на звання найкращого клубу, приз Йогана Кройфа та нагороду Льва ЯшинаPhoto13:12 • 16782 перегляди
Розʼяснення від Мінфіну можуть допомогти у справах щодо оподаткування авіалізингу: експертка пояснила механізм
Ексклюзив
12:04 • 22861 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Сі Цзіньпін
Вільям, принц Уельський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку отримала від Доллі Партон4 вересня, 23:07 • 75377 перегляди
Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"Photo4 вересня, 22:06 • 71113 перегляди
Блогерка Анастасія Скальницька оголосила про розлучення з чоловікомVideo4 вересня, 16:24 • 78572 перегляди
Келлі Осборн розповіла, як пережила жорсткий бодішеймінг після смерті батькаPhoto4 вересня, 00:05 • 95303 перегляди
Хлої Кардаш'ян показала дітей у перший день навчання і зізналася, що не готова до їхнього дорослішанняPhoto3 вересня, 23:07 • 89638 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
Серіали
Техніка
Дія (сервіс)

Китай шукає точки дотику із Британією - Сі обговорив із Бернемом "прагматичну співпрацю" та війну в Україні

Київ • УНН

 • 868 перегляди

Сі Цзіньпін і Енді Бернем обговорили прагматичну співпрацю Китаю та Британії. Серед тем — війна росії проти України, права людини й торгівля.

Китай шукає точки дотику із Британією - Сі обговорив із Бернемом "прагматичну співпрацю" та війну в Україні
REUTERS/Toby Melville

Голова КНР Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з новим прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом висловив оптимістичний настрій, зазначивши, що Пекін і Лондон мають більше спільних інтересів, ніж розбіжностей, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Сі Цзіньпін заявив про необхідність "подолати розбіжності, шукати точки дотику та розширювати взаємовигідну співпрацю", додавши, що дві країни можуть взаємодіяти у таких сферах, як технології, освіта, охорона здоров'я та фінансовий сектор.

Як випливає з офіційного повідомлення МЗС КНР, ця розмова — перший публічно відомий контакт між лідерами з моменту вступу Бернема на посаду прем'єр-міністра Великої Британії відбувся з ініціативи британської сторони.

У заяві канцелярії Бернема наголошується, що лідери обговорили "важливість прагматичного співробітництва", зокрема у питаннях економічного зростання та підвищення рівня життя населення обох країн.

"Прем'єр-міністр заявив, що має намір вести відвертий і конструктивний діалог з важливих для обох країн питань, і торкнувся тем внутрішньої безпеки, війни росії проти України, ситуації в Гонконгу, прав людини, а також особливо значущих консульських справ", - повідомив представник Даунінг-стріт.

Додамо

Видання зауважує, що в останні місяці відносини між Китаєм та Великою Британією потеплішали — частково завдяки візиту до Пекіна колишнього британського лідера Кіра Стармера у січні, під час якого Китай погодився поширити на британських громадян безвізовий режим та вдвічі знизити мита на віскі.

Це зближення також відображає взаємну зацікавленість у диверсифікації торгових зв'язків на тлі напруженості, що зростає, у відносинах з Вашингтоном.

Будучи великими світовими економіками, "Китай та Велика Британія підтримують багатосторонність та відкриту торгівлю" і мають зміцнювати координацію в рамках багатосторонніх форматів, наголосив Сі Цзіньпін під час розмови.

"І Китай, і Велика Британія є великими технологічними державами... їм слід зберігати відкритість і далекоглядний підхід, а також зміцнювати обміни та співпрацю в різних сферах", - додав він.

Ймовірно, маючи на увазі націоналізацію Великою Британією компанії British Steel, яка раніше належала китайському виробнику сталі, Сі Цзіньпін висловив сподівання, що британська сторона зможе "повною мірою захистити законні права та інтереси китайських інвесторів".

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Reuters
Вашингтон
Гонконг
Велика Британія
Сі Цзіньпін
Китай
Україна