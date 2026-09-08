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Китай ищет точки соприкосновения с Британией — Си обсудил с Бернэмом "прагматичное сотрудничество" и войну в Украине

Киев • УНН

 • 556 просмотра

Си Цзиньпин и Энди Бернэм обсудили прагматичное сотрудничество Китая и Британии. Среди тем — война россии против Украины, права человека и торговля.

Китай ищет точки соприкосновения с Британией — Си обсудил с Бернэмом "прагматичное сотрудничество" и войну в Украине
REUTERS/Toby Melville

Председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с новым премьер-министром Великобритании Энди Бёрнемом выразил оптимистичный настрой, отметив, что у Пекина и Лондона больше общих интересов, чем разногласий, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Си Цзиньпин заявил о необходимости "преодолеть разногласия, искать точки соприкосновения и расширять взаимовыгодное сотрудничество", добавив, что две страны могут взаимодействовать в таких сферах, как технологии, образование, здравоохранение и финансовый сектор.

Как следует из официального сообщения МИД КНР, этот разговор — первый публично известный контакт между лидерами с момента вступления Бёрнема в должность премьер-министра Великобритании — состоялся по инициативе британской стороны.

В заявлении канцелярии Бёрнема подчеркивается, что лидеры обсудили "важность прагматичного сотрудничества", в частности по вопросам экономического роста и повышения уровня жизни населения обеих стран.

"Премьер-министр заявил, что намерен вести откровенный и конструктивный диалог по важным для обеих стран вопросам, и затронул темы внутренней безопасности, войны России против Украины, ситуации в Гонконге, прав человека, а также особо значимых консульских дел", — сообщил представитель Даунинг-стрит.

Добавим

Издание отмечает, что в последние месяцы отношения между Китаем и Великобританией потеплели — отчасти благодаря визиту в Пекин бывшего британского лидера Кира Стармера в январе, во время которого Китай согласился распространить на британских граждан безвизовый режим и вдвое снизить пошлины на виски.

Это сближение также отражает взаимную заинтересованность в диверсификации торговых связей на фоне растущей напряженности в отношениях с Вашингтоном.

Будучи крупными мировыми экономиками, "Китай и Великобритания поддерживают многосторонность и открытую торговлю" и должны укреплять координацию в рамках многосторонних форматов, подчеркнул Си Цзиньпин во время разговора.

"И Китай, и Великобритания являются крупными технологическими державами... им следует сохранять открытость и дальновидный подход, а также укреплять обмены и сотрудничество в различных сферах", — добавил он.

Вероятно, имея в виду национализацию Великобританией компании British Steel, которая ранее принадлежала китайскому производителю стали, Си Цзиньпин выразил надежду, что британская сторона сможет "в полной мере защитить законные права и интересы китайских инвесторов".

Антонина Туманова

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Reuters
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Си Цзиньпин
Китай
Украина