На фронті за добу відбулось 136 бойових зіткнень, ворог втратив 950 людей - Генштаб
Київ • УНН
Впродовж минулої доби 5 березня на фронті відбулось 136 бойових зіткнень. Ворог завдав 75 авіаційних ударів, скинув 233 керовані авіабомби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
Крім того, росіяни застосували 7951 дрон-камікадзе та здійснили 3413 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 63 - із реактивних систем залпового вогню.
Під авіаційними ударами противника опинились населені пункти Підгаврилівка, Коломійці, Олексіївка Дніпропетровської області; Воздвижівка, Копані, Барвінівка, Верхня Терса, Варварівка, Гірке, Гуляйпільське, Розумівка, Веселянка, Юрківка, Новопавлівка Запорізької області.
Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили, дві артилерійські системи, пункт управління БПЛА, склад військово-технічного майна, реактивну систему залпового вогню та пункт управління окупантів.
Ситуація на окремих ділянках фронту виглядає так:
На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби противник завдав трьох авіаударів, із застосуванням дев’яти авіабомб, здійснив 147 обстрілів, з яких 12 - із застосуванням РСЗВ.
На Південно-Слобожанському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.
На Куп’янському напрямку агресор один раз атакував у бік населеного пункту Подоли.
На Лиманському напрямку противник атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Чернещина, Дробишеве, Лиман.
На Слов’янському напрямку впродовж вчорашньої доби українські захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у районі населеного пункту Закітне та в бік Ямполя, Платонівки, Рай-Олександрівки.
На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та в бік Іллінівки, Степанівки.
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 21 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Новомиколаївка, Удачне, Філія та в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопавлівка.
На Олександрівському напрямку противник атакував п’ять разів в районах населених пунктів Новогригорівка, Красногірське.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 28 атак окупантів у районах Гуляйполя, Зеленого, Мирного та у бік Залізничного, Варварівки, Староукраїнки, Цвіткового.
На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення з ворогом неподалік Степногірська, Приморського.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Втрати російських загарбників минулої доби склали 950 осіб. Ворог втратив сім танків, шість бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, один вертоліт, 1609 безпілотних літальних апаратів, 208 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки.
Нагадаємо
У ніч на 6 березня росія атакувала Україну 141 ударним БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО України збили або придушили 111 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.