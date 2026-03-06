На фронті за добу відбулось 136 бойових зіткнень, ворог втратив 950 людей - Генштаб

$43.720.26
50.830.37
ukenru
5 березня, 23:07 • 12312 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 24161 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 28582 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 62388 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 107988 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 52941 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 46026 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 73648 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 27482 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 51343 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
78%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп прийняв у Білому домі чемпіонів MLS "Інтер Маямі" та їхнього капітана МессіVideo5 березня, 22:01 • 6342 перегляди
Трамп назвав військову операцію проти Ірану важливішою за зростання цін на пальне в США5 березня, 22:16 • 7556 перегляди
Ощадбанк заявив про викрадення своїх інкасаторів та великої суми цінностей в Угорщині5 березня, 22:58 • 9842 перегляди
Міністр оборони Ізраїлю розкрив деталі планування ліквідації Алі Хаменеї5 березня, 23:33 • 6884 перегляди
росія планує подвоїти чисельність підрозділів безпілотних систем за рахунок набору молоді6 березня, 01:00 • 8548 перегляди
Публікації
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 29865 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 60274 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 73648 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 81920 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 81447 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Нарендра Моді
Музикант
Актуальні місця
Іран
Сполучені Штати Америки
Україна
Ізраїль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані02:40 • 5084 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 13105 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 15857 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 37177 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 43855 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Золото
Соціальна мережа
Шахед-136

На фронті за добу відбулось 136 бойових зіткнень, ворог втратив 950 людей - Генштаб

Київ • УНН

 • 208 перегляди

Впродовж доби 5 березня відбулось 136 бойових зіткнень. Ворог завдав 75 авіаударів, скинув 233 керовані авіабомби та втратив 950 людей.

На фронті за добу відбулось 136 бойових зіткнень, ворог втратив 950 людей - Генштаб

Впродовж минулої доби 5 березня на фронті відбулось 136 бойових зіткнень. Ворог завдав 75 авіаційних ударів, скинув 233 керовані авіабомби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Крім того, росіяни застосували 7951 дрон-камікадзе та здійснили 3413 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 63 - із реактивних систем залпового вогню.

Під авіаційними ударами противника опинились населені пункти Підгаврилівка, Коломійці, Олексіївка Дніпропетровської області; Воздвижівка, Копані, Барвінівка, Верхня Терса, Варварівка, Гірке, Гуляйпільське, Розумівка, Веселянка, Юрківка, Новопавлівка Запорізької області.

Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили, дві артилерійські системи, пункт управління БПЛА, склад військово-технічного майна, реактивну систему залпового вогню та пункт управління окупантів.

Ситуація на окремих ділянках фронту виглядає так:

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби противник завдав трьох авіаударів, із застосуванням дев’яти авіабомб, здійснив 147 обстрілів, з яких 12 - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку агресор один раз атакував у бік населеного пункту Подоли.

На Лиманському напрямку противник атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Чернещина, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку впродовж вчорашньої доби українські захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у районі населеного пункту Закітне та в бік Ямполя, Платонівки, Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та в бік Іллінівки, Степанівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 21 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Новомиколаївка, Удачне, Філія та в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник атакував п’ять разів в районах населених пунктів Новогригорівка, Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 28 атак окупантів у районах Гуляйполя, Зеленого, Мирного та у бік Залізничного, Варварівки, Староукраїнки, Цвіткового.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення з ворогом неподалік Степногірська, Приморського.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати російських загарбників минулої доби склали 950 осіб. Ворог втратив сім танків, шість бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, один вертоліт, 1609 безпілотних літальних апаратів, 208 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки.

Нагадаємо

У ніч на 6 березня росія атакувала Україну 141 ударним БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО України збили або придушили 111 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Євген Устименко

Війна в Україні
Село
Техніка
Повітряна тривога
Війна в Україні
Сутички
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Шахед-136
Україна