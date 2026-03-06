111 зі 141 російського дрона знешкодили за ніч над Україною

росія вночі атакувала Україну 141 дроном, 111 з них збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 6 березня (з 18:00 5 березня) противник атакував 141 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 100 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації