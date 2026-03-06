$43.720.26
5 березня, 23:07 • 11730 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 23010 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 27673 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 60975 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 105883 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 52391 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 45678 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 73045 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 27303 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 51124 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
111 зі 141 російського дрона знешкодили за ніч над Україною

Київ • УНН

 • 286 перегляди

росія атакувала Україну 141 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів у ніч на 6 березня. Сили ППО збили або придушили 111 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

111 зі 141 російського дрона знешкодили за ніч над Україною

росія вночі атакувала Україну 141 дроном, 111 з них збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 6 березня (з 18:00 5 березня) противник атакував 141 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 100 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації

- повідомили у ПС ЗСУ.

Атака, як вказано, триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

За добу Сили оборони ліквідували 950 окупантів та понад 1600 безпілотників06.03.26, 07:01 • 2906 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Крим
Україна