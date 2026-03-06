$43.720.26
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 18538 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
5 березня, 17:39 • 24121 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
5 березня, 12:41 • 54090 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 95165 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 50222 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
5 березня, 12:00 • 44393 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
5 березня, 11:33 • 70950 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
5 березня, 08:05 • 26697 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 50392 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
За добу Сили оборони ліквідували 950 окупантів та понад 1600 безпілотників

Київ • УНН

 • 10 перегляди

За добу 6 березня Сили оборони України ліквідували 950 російських окупантів. Загалом знищено 1 609 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

За добу Сили оборони ліквідували 950 окупантів та понад 1600 безпілотників

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив зведення про втрати російських військ станом на ранок 6 березня, де головним показником стало знищення 950 загарбників за добу. Про це пише УНН.

Деталі

Загальна кількість ліквідованого особового складу агресора досягла 1 271 350 осіб. Окрім живої сили, ворог зазнав великих втрат у засобах повітряної розвідки – українські захисники приземлили 1 609 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Українські підрозділи за добу вивели з ладу значну кількість артилерії та логістичного транспорту. Найбільших втрат противник зазнав у наступних категоріях:

  • артилерійські системи – 45 одиниць;
    • автомобільна техніка та автоцистерни – 208 одиниць;
      • танки та бронемашини – 13 одиниць сукупно;
        • гелікоптери – 1 одиниця.

          Щомісяця на війні гинуть 30-35 тисяч росіян - Зеленський05.03.26, 17:17 • 3922 перегляди

          Степан Гафтко

          Війна в Україні
          Техніка
          Війна в Україні
          Збройні сили України