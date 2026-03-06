За добу Сили оборони ліквідували 950 окупантів та понад 1600 безпілотників
Київ • УНН
За добу 6 березня Сили оборони України ліквідували 950 російських окупантів. Загалом знищено 1 609 безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив зведення про втрати російських військ станом на ранок 6 березня, де головним показником стало знищення 950 загарбників за добу. Про це пише УНН.
Деталі
Загальна кількість ліквідованого особового складу агресора досягла 1 271 350 осіб. Окрім живої сили, ворог зазнав великих втрат у засобах повітряної розвідки – українські захисники приземлили 1 609 безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Українські підрозділи за добу вивели з ладу значну кількість артилерії та логістичного транспорту. Найбільших втрат противник зазнав у наступних категоріях:
- артилерійські системи – 45 одиниць;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 208 одиниць;
- танки та бронемашини – 13 одиниць сукупно;
- гелікоптери – 1 одиниця.
