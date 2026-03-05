Щомісяця на війні гинуть 30-35 тисяч росіян - Зеленський

Ініціатива на полі бою не перебуває в руках росії, попри спроби кремля контролювати інформаційний простір та переконувати громадян підписувати контракти з армією. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

За словами глави держави, російська влада намагається створити у своїй країні інформаційну картину, яка дозволяє підтримувати мобілізаційні процеси.

Зараз ми не бачимо, що ініціатива в руках росії. У них є тільки одна ініціатива – вони можуть контролювати все у себе вдома. Вони хочуть контролювати інформаційний простір, щоб впливати на людей, переконувати тих, хто підписує контракти, що все буде добре

Водночас, за його словами, реальні втрати російської армії є значними.

Але зрозуміло, що їх уб’ють. Щомісяця вбивають 30–35 тисяч росіян. Це величезна кількість