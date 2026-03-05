Щомісяця на війні гинуть 30-35 тисяч росіян - Зеленський

$43.720.26
50.830.37
ukenru
Ексклюзив
12:41 • 14903 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
12:39 • 30883 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
12:11 • 30376 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
12:00 • 31016 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
11:33 • 49437 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 22013 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 44983 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 74972 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 96617 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 82356 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
4.6м/с
62%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна відреагувала на передачу рф полонених українців до Угорщини - коордштаб закликав не робити з військових "розмінну монету"5 березня, 06:54 • 30023 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС09:41 • 57079 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto11:40 • 18099 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані12:59 • 28679 перегляди
Shahed, що вразив британську авіабазу на Кіпрі, було запущено не з Ірану - APPhoto13:04 • 25563 перегляди
Публікації
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto14:41 • 2372 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані12:59 • 28783 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
11:33 • 49437 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС09:41 • 57169 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 66674 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Катар
Кіпр
Реклама
УНН Lite
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto11:40 • 18151 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 35879 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 51327 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 54347 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 60952 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Шахед-136
NASAMS

Щомісяця на війні гинуть 30-35 тисяч росіян - Зеленський

Київ • УНН

 • 204 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що щомісяця на війні гинуть 30-35 тисяч росіян. Він також зазначив, що ініціатива на полі бою не перебуває в руках росії.

Щомісяця на війні гинуть 30-35 тисяч росіян - Зеленський

Ініціатива на полі бою не перебуває в руках росії, попри спроби кремля контролювати інформаційний простір та переконувати громадян підписувати контракти з армією. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

За словами глави держави, російська влада намагається створити у своїй країні інформаційну картину, яка дозволяє підтримувати мобілізаційні процеси.

Зараз ми не бачимо, що ініціатива в руках росії. У них є тільки одна ініціатива – вони можуть контролювати все у себе вдома. Вони хочуть контролювати інформаційний простір, щоб впливати на людей, переконувати тих, хто підписує контракти, що все буде добре

- зазначив Зеленський.

Водночас, за його словами, реальні втрати російської армії є значними.

Але зрозуміло, що їх уб’ють. Щомісяця вбивають 30–35 тисяч росіян. Це величезна кількість

- наголосив Президент.

Зеленський пояснив, чому Україна не може довіряти словам путіна про завершення війни05.03.26, 11:59 • 4204 перегляди

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Мобілізація
Війна в Україні
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Україна