Щомісяця на війні гинуть 30-35 тисяч росіян - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що щомісяця на війні гинуть 30-35 тисяч росіян. Він також зазначив, що ініціатива на полі бою не перебуває в руках росії.
Ініціатива на полі бою не перебуває в руках росії, попри спроби кремля контролювати інформаційний простір та переконувати громадян підписувати контракти з армією. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
За словами глави держави, російська влада намагається створити у своїй країні інформаційну картину, яка дозволяє підтримувати мобілізаційні процеси.
Зараз ми не бачимо, що ініціатива в руках росії. У них є тільки одна ініціатива – вони можуть контролювати все у себе вдома. Вони хочуть контролювати інформаційний простір, щоб впливати на людей, переконувати тих, хто підписує контракти, що все буде добре
Водночас, за його словами, реальні втрати російської армії є значними.
Але зрозуміло, що їх уб’ють. Щомісяця вбивають 30–35 тисяч росіян. Це величезна кількість
