Зеленський пояснив, чому Україна не може довіряти словам путіна про завершення війни

Україна не може довіряти заявам росії про можливе завершення війни, а твердження про те, що бойові дії можуть припинитися у разі виходу українських військ з Донбасу, не гарантує миру. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Чомусь у світі дехто почав вважати правдою слова путіна про те, що якщо України не буде на Донбасі, то буде закінчення війни. Попри всі слова, які раніше звучали від росії, агресія тільки збільшилась, і ми просто не можемо довіряти російській стороні

За словами президента, можливі переговори про завершення війни можуть відбуватися лише за участі сильних посередників і з чіткими гарантіями.

Ми можемо спробувати домовитись про закінчення війни із сильними посередниками, але умови повинні бути такими, щоб ми не вірили, не покладалися просто на слова росії. Ми повинні зрозуміти, що, якщо України не буде на Донбасі, не гарантовано, що путін не продовжить війну. Я б навіть сказав навпаки. Факт - що він продовжить. Не факт - що він продовжить одразу

Президент також заявив, що відхід України з Донбасу не означатиме завершення війни. На його думку, росія може використати цей час для підготовки нових сил для подальшої окупації.

Чому ми повинні виходити зі своєї землі, яку ми контролюємо? Він не зміг на полі бою нічого зробити: нема сил. Він хоче, щоб ми повірили йому і просто вийшли з наших територій, які добре укріплені. Ці укріплення обмежують можливості російських військ. путін розуміє, що, якщо ми відійдемо, він збереже від 300 тисяч до мільйона своїх солдат в залежності від активності й тривалості наступальних дій на Донбасі. Чому раптом ми повинні йому вірити і дарувати такі подарунки?