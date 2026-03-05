$43.720.26
Ексклюзив
08:05 • 6010 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 23784 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 54183 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 62450 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 68174 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 39747 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 37368 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 60400 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 82583 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 70025 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Зеленський пояснив, чому Україна не може довіряти словам путіна про завершення війни

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не може довіряти заявам росії про завершення війни. Він підкреслив, що вихід українських військ з Донбасу не гарантує миру.

Зеленський пояснив, чому Україна не може довіряти словам путіна про завершення війни
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Україна не може довіряти заявам росії про можливе завершення війни, а твердження про те, що бойові дії можуть припинитися у разі виходу українських військ з Донбасу, не гарантує миру. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Чомусь у світі дехто почав вважати правдою слова путіна про те, що якщо України не буде на Донбасі, то буде закінчення війни. Попри всі слова, які раніше звучали від росії, агресія тільки збільшилась, і ми просто не можемо довіряти російській стороні

 - йдеться у дописі.

За словами президента, можливі переговори про завершення війни можуть відбуватися лише за участі сильних посередників і з чіткими гарантіями.

Ми можемо спробувати домовитись про закінчення війни із сильними посередниками, але умови повинні бути такими, щоб ми не вірили, не покладалися просто на слова росії. Ми повинні зрозуміти, що, якщо України не буде на Донбасі, не гарантовано, що путін не продовжить війну. Я б навіть сказав навпаки. Факт - що він продовжить. Не факт - що він продовжить одразу

- наголошує Володимир Зеленський.

Президент також заявив, що відхід України з Донбасу не означатиме завершення війни. На його думку, росія може використати цей час для підготовки нових сил для подальшої окупації.

Чому ми повинні виходити зі своєї землі, яку ми контролюємо? Він не зміг на полі бою нічого зробити: нема сил. Він хоче, щоб ми повірили йому і просто вийшли з наших територій, які добре укріплені. Ці укріплення обмежують можливості російських військ. путін розуміє, що, якщо ми відійдемо, він збереже від 300 тисяч до мільйона своїх солдат в залежності від активності й тривалості наступальних дій на Донбасі. Чому раптом ми повинні йому вірити і дарувати такі подарунки?

- наголосив президент.

Нагадаємо

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов наголосив, що мирні переговори мають убезпечити від повторення російської агресії. Він зазначив, що Україна рухається вперед у переговорах, але сторонам потрібно ухвалювати остаточні рішення.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніПолітика