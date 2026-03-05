$43.720.26
Эксклюзив
08:05 • 7996 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 26858 просмотра
4 марта, 19:36 • 57839 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 57839 просмотра
4 марта, 19:36 • 57839 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 66602 просмотра
4 марта, 15:27 • 66602 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 71886 просмотра
4 марта, 13:52 • 71886 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в Украине
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 40655 просмотра
4 марта, 12:44 • 40655 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 38030 просмотра
4 марта, 09:19 • 38030 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 60577 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 82711 просмотра
3 марта, 16:32 • 82711 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедниками
3 марта, 15:45 • 70163 просмотра
3 марта, 15:45 • 70163 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Зеленский объяснил, почему Украина не может доверять словам путина о завершении войны

Киев • УНН

 • 1386 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может доверять заявлениям россии о завершении войны. Он подчеркнул, что вывод украинских войск из Донбасса не гарантирует мира.

Зеленский объяснил, почему Украина не может доверять словам путина о завершении войны
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украина не может доверять заявлениям россии о возможном завершении войны, а утверждения о том, что боевые действия могут прекратиться в случае вывода украинских войск из Донбасса, не гарантируют мира. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробности

Почему-то в мире кое-кто начал считать правдой слова путина о том, что если Украины не будет на Донбассе, то будет окончание войны. Несмотря на все слова, которые ранее звучали от россии, агрессия только увеличилась, и мы просто не можем доверять российской стороне

 - говорится в сообщении.

По словам президента, возможные переговоры о завершении войны могут происходить только при участии сильных посредников и с четкими гарантиями.

Мы можем попробовать договориться об окончании войны с сильными посредниками, но условия должны быть такими, чтобы мы не верили, не полагались просто на слова россии. Мы должны понять, что, если Украины не будет на Донбассе, не гарантировано, что путин не продолжит войну. Я бы даже сказал наоборот. Факт - что он продолжит. Не факт - что он продолжит сразу

- подчеркивает Владимир Зеленский.

Президент также заявил, что уход Украины из Донбасса не будет означать завершение войны. По его мнению, россия может использовать это время для подготовки новых сил для дальнейшей оккупации.

Почему мы должны выходить со своей земли, которую мы контролируем? Он не смог на поле боя ничего сделать: нет сил. Он хочет, чтобы мы поверили ему и просто вышли с наших территорий, которые хорошо укреплены. Эти укрепления ограничивают возможности российских войск. путин понимает, что, если мы отойдем, он сохранит от 300 тысяч до миллиона своих солдат в зависимости от активности и продолжительности наступательных действий на Донбассе. Почему вдруг мы должны ему верить и дарить такие подарки?

- подчеркнул президент.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов подчеркнул, что мирные переговоры должны обезопасить от повторения российской агрессии. Он отметил, что Украина движется вперед в переговорах, но сторонам нужно принимать окончательные решения.

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитика