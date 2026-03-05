Зеленский объяснил, почему Украина не может доверять словам путина о завершении войны

Украина не может доверять заявлениям россии о возможном завершении войны, а утверждения о том, что боевые действия могут прекратиться в случае вывода украинских войск из Донбасса, не гарантируют мира. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Почему-то в мире кое-кто начал считать правдой слова путина о том, что если Украины не будет на Донбассе, то будет окончание войны. Несмотря на все слова, которые ранее звучали от россии, агрессия только увеличилась, и мы просто не можем доверять российской стороне

По словам президента, возможные переговоры о завершении войны могут происходить только при участии сильных посредников и с четкими гарантиями.

Мы можем попробовать договориться об окончании войны с сильными посредниками, но условия должны быть такими, чтобы мы не верили, не полагались просто на слова россии. Мы должны понять, что, если Украины не будет на Донбассе, не гарантировано, что путин не продолжит войну. Я бы даже сказал наоборот. Факт - что он продолжит. Не факт - что он продолжит сразу

Президент также заявил, что уход Украины из Донбасса не будет означать завершение войны. По его мнению, россия может использовать это время для подготовки новых сил для дальнейшей оккупации.

Почему мы должны выходить со своей земли, которую мы контролируем? Он не смог на поле боя ничего сделать: нет сил. Он хочет, чтобы мы поверили ему и просто вышли с наших территорий, которые хорошо укреплены. Эти укрепления ограничивают возможности российских войск. путин понимает, что, если мы отойдем, он сохранит от 300 тысяч до миллиона своих солдат в зависимости от активности и продолжительности наступательных действий на Донбассе. Почему вдруг мы должны ему верить и дарить такие подарки?