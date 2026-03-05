Ежемесячно на войне погибают 30-35 тысяч россиян - Зеленский

Инициатива на поле боя не находится в руках России, несмотря на попытки Кремля контролировать информационное пространство и убеждать граждан подписывать контракты с армией. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

По словам главы государства, российские власти пытаются создать в своей стране информационную картину, которая позволяет поддерживать мобилизационные процессы.

Сейчас мы не видим, что инициатива в руках России. У них есть только одна инициатива – они могут контролировать все у себя дома. Они хотят контролировать информационное пространство, чтобы влиять на людей, убеждать тех, кто подписывает контракты, что все будет хорошо