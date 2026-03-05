$43.720.26
Эксклюзив
12:41 • 14875 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
12:39 • 30811 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
12:11 • 30333 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
12:00 • 30975 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
11:33 • 49385 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 22004 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 44932 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 74880 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 96605 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 82345 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Ежемесячно на войне погибают 30-35 тысяч россиян - Зеленский

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежемесячно на войне погибают 30-35 тысяч россиян. Он также отметил, что инициатива на поле боя не находится в руках России.

Ежемесячно на войне погибают 30-35 тысяч россиян - Зеленский

Инициатива на поле боя не находится в руках России, несмотря на попытки Кремля контролировать информационное пространство и убеждать граждан подписывать контракты с армией. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По словам главы государства, российские власти пытаются создать в своей стране информационную картину, которая позволяет поддерживать мобилизационные процессы.

Сейчас мы не видим, что инициатива в руках России. У них есть только одна инициатива – они могут контролировать все у себя дома. Они хотят контролировать информационное пространство, чтобы влиять на людей, убеждать тех, кто подписывает контракты, что все будет хорошо

- отметил Зеленский.

В то же время, по его словам, реальные потери российской армии значительны.

Но понятно, что их убьют. Ежемесячно убивают 30–35 тысяч россиян. Это огромное количество

- подчеркнул Президент.

Зеленский объяснил, почему Украина не может доверять словам путина о завершении войны05.03.26, 11:59 • 4200 просмотров

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Мобилизация
Война в Украине
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Украина