Ежемесячно на войне погибают 30-35 тысяч россиян - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежемесячно на войне погибают 30-35 тысяч россиян. Он также отметил, что инициатива на поле боя не находится в руках России.
Инициатива на поле боя не находится в руках России, несмотря на попытки Кремля контролировать информационное пространство и убеждать граждан подписывать контракты с армией. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
По словам главы государства, российские власти пытаются создать в своей стране информационную картину, которая позволяет поддерживать мобилизационные процессы.
Сейчас мы не видим, что инициатива в руках России. У них есть только одна инициатива – они могут контролировать все у себя дома. Они хотят контролировать информационное пространство, чтобы влиять на людей, убеждать тех, кто подписывает контракты, что все будет хорошо
В то же время, по его словам, реальные потери российской армии значительны.
Но понятно, что их убьют. Ежемесячно убивают 30–35 тысяч россиян. Это огромное количество
