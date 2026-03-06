За сутки Силы обороны ликвидировали 950 оккупантов и более 1600 беспилотников
Киев • УНН
За сутки 6 марта Силы обороны Украины ликвидировали 950 российских оккупантов. Всего уничтожено 1 609 беспилотников оперативно-тактического уровня.
Генеральный штаб ВСУ обнародовал сводку о потерях российских войск по состоянию на утро 6 марта, где главным показателем стало уничтожение 950 захватчиков за сутки. Об этом пишет УНН.
Детали
Общее количество ликвидированного личного состава агрессора достигло 1 271 350 человек. Кроме живой силы, враг понес большие потери в средствах воздушной разведки – украинские защитники приземлили 1 609 беспилотников оперативно-тактического уровня.
Украинские подразделения за сутки вывели из строя значительное количество артиллерии и логистического транспорта. Наибольшие потери противник понес в следующих категориях:
- артиллерийские системы – 45 единиц;
- автомобильная техника и автоцистерны – 208 единиц;
- танки и бронемашины – 13 единиц совокупно;
- вертолеты – 1 единица.
