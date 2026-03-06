$43.720.26
50.830.37
ukenru
5 марта, 23:07 • 10070 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 19802 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 25115 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 56486 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 99052 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 50886 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 44777 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 71466 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 26907 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 50628 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.7м/с
85%
753мм
Графики отключений электроэнергии
За сутки Силы обороны ликвидировали 950 оккупантов и более 1600 беспилотников

Киев • УНН

 • 944 просмотра

За сутки 6 марта Силы обороны Украины ликвидировали 950 российских оккупантов. Всего уничтожено 1 609 беспилотников оперативно-тактического уровня.

За сутки Силы обороны ликвидировали 950 оккупантов и более 1600 беспилотников

Генеральный штаб ВСУ обнародовал сводку о потерях российских войск по состоянию на утро 6 марта, где главным показателем стало уничтожение 950 захватчиков за сутки. Об этом пишет УНН.

Детали

Общее количество ликвидированного личного состава агрессора достигло 1 271 350 человек. Кроме живой силы, враг понес большие потери в средствах воздушной разведки – украинские защитники приземлили 1 609 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Украинские подразделения за сутки вывели из строя значительное количество артиллерии и логистического транспорта. Наибольшие потери противник понес в следующих категориях:

  • артиллерийские системы – 45 единиц;
    • автомобильная техника и автоцистерны – 208 единиц;
      • танки и бронемашины – 13 единиц совокупно;
        • вертолеты – 1 единица.

          05.03.26, 17:17

          Степан Гафтко

          Война в Украине
          Техника
          Война в Украине
          Вооруженные силы Украины