111 из 141 российского дрона обезвредили за ночь над Украиной

$43.720.26
50.830.37
ukenru
5 марта, 23:07 • 12068 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 23630 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 28154 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 61751 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 107116 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 52720 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 45878 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 73380 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 27405 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 51263 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
78%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп принял в Белом доме чемпионов MLS "Интер Майами" и их капитана МессиVideo5 марта, 22:01 • 5846 просмотра
Трамп назвал военную операцию против Ирана важнее роста цен на топливо в США5 марта, 22:16 • 7122 просмотра
Ощадбанк заявил о похищении своих инкассаторов и крупной суммы ценностей в Венгрии5 марта, 22:58 • 9364 просмотра
Министр обороны Израиля раскрыл детали планирования ликвидации Али Хаменеи5 марта, 23:33 • 6468 просмотра
Россия планирует удвоить численность подразделений беспилотных систем за счет набора молодежи6 марта, 01:00 • 8120 просмотра
публикации
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto5 марта, 14:41 • 29630 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59 • 59965 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 73378 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 81672 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 81247 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Нарендра Моди
Музыкант
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Украина
Израиль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде02:40 • 4842 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 12957 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 15737 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 37055 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 43751 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Золото
Социальная сеть
Шахед-136

111 из 141 российского дрона обезвредили за ночь над Украиной

Киев • УНН

 • 730 просмотра

россия атаковала Украину 141 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов в ночь на 6 марта. Силы ПВО сбили или подавили 111 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.

111 из 141 российского дрона обезвредили за ночь над Украиной

россия ночью атаковала Украину 141 дроном, 111 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 6 марта (с 18:00 5 марта) противник атаковал 141 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым, около 100 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

За сутки Силы обороны ликвидировали 950 оккупантов и более 1600 беспилотников06.03.26, 07:01 • 3218 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Крым
Украина