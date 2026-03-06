111 из 141 российского дрона обезвредили за ночь над Украиной
Киев • УНН
россия атаковала Украину 141 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов в ночь на 6 марта. Силы ПВО сбили или подавили 111 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.
россия ночью атаковала Украину 141 дроном, 111 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 6 марта (с 18:00 5 марта) противник атаковал 141 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым, около 100 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации
Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
