росіяни вдарили з "Граду" по Дніпропетровщині: пошкоджено 5 будинків

В ніч на суботу, 3 січня, росіяни вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині, з РСЗВ "Град". Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, на Васильківську громаду Синельниківського району ворог спрямував БпЛА.

Виникла пожежа, пошкоджені 5 приватних будинків - розповів Гайваненко.

Він уточнив, що минулося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо

Через складну безпекову ситуацію ухвалено рішення про примусову евакуацію більше 3 тисяч дітей разом із батьками із 44 прифронтових населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей.

