росіяни вдарили з "Граду" по Дніпропетровщині: пошкоджено 5 будинків

$42.170.18
49.550.24
ukenru
2 січня, 16:10 • 15685 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 28951 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 34819 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 52085 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 32379 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 65708 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 93360 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 65947 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 59528 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 200555 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2.4м/с
82%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп накинувся на Клуні через отримання французького громадянства. Актор відповів2 січня, 20:13 • 9368 перегляди
Сибіга підтримав посла України після критики з боку МЗС ЧехіїPhoto2 січня, 20:38 • 7340 перегляди
У Німеччині пропонують повертати придатних до служби українців на батьківщину2 січня, 20:47 • 3942 перегляди
Більшість поляків не вірять у завершення війни в Україні до 2026 року - опитування2 січня, 21:59 • 4376 перегляди
Окупанти приховали водну кризу на Донеччині, просуваючи новорічні свята - ЦПД01:34 • 6460 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 31434 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 50688 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 66697 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 200548 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 119636 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Франція
Польща
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 38976 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 49254 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 48978 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 119636 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 46371 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Фільм
The Guardian

росіяни вдарили з "Граду" по Дніпропетровщині: пошкоджено 5 будинків

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Вночі 3 січня росіяни обстріляли Марганецьку громаду з РСЗВ "Град" та Васильківську громаду БпЛА. Пошкоджено 5 приватних будинків, без загиблих і постраждалих.

росіяни вдарили з "Граду" по Дніпропетровщині: пошкоджено 5 будинків

В ніч на суботу, 3 січня, росіяни вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині, з РСЗВ "Град". Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, на Васильківську громаду Синельниківського району ворог спрямував БпЛА.

Виникла пожежа, пошкоджені 5 приватних будинків

- розповів Гайваненко.

Він уточнив, що минулося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо

Через складну безпекову ситуацію ухвалено рішення про примусову евакуацію більше 3 тисяч дітей разом із батьками із 44 прифронтових населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей.

російські дрони атакували Дніпро і область: у місті пролунали вибухи18.12.25, 13:29 • 11421 перегляд

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Дніпропетровська область
Україна