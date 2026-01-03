росіяни вдарили з "Граду" по Дніпропетровщині: пошкоджено 5 будинків
Вночі 3 січня росіяни обстріляли Марганецьку громаду з РСЗВ "Град" та Васильківську громаду БпЛА. Пошкоджено 5 приватних будинків, без загиблих і постраждалих.
В ніч на суботу, 3 січня, росіяни вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині, з РСЗВ "Град". Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує УНН.
За його словами, на Васильківську громаду Синельниківського району ворог спрямував БпЛА.
Виникла пожежа, пошкоджені 5 приватних будинків
Він уточнив, що минулося без загиблих і постраждалих.
Через складну безпекову ситуацію ухвалено рішення про примусову евакуацію більше 3 тисяч дітей разом із батьками із 44 прифронтових населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей.
