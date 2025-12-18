російські дрони атакували Дніпро і область: у місті пролунали вибухи
Київ • УНН
18 грудня російські дрони атакували Дніпро, спричинивши вибухи. Начальник Дніпропетровської ОВА підтвердив атаку ворожих БПЛА.
У четвер, 18 грудня, російські дрони атакували Дніпро - у місті пролунали вибухи. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Відео прольоту дронів з'явились у місцевих Telegram-каналах. Місцеві жителі також повідомили про вибухи.
Начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко підтвердив атаку ворожих БПЛА.