російські дрони атакували Дніпро і область: у місті пролунали вибухи

У четвер, 18 грудня, російські дрони атакували Дніпро - у місті пролунали вибухи. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Відео прольоту дронів з'явились у місцевих Telegram-каналах. Місцеві жителі також повідомили про вибухи.

Начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко підтвердив атаку ворожих БПЛА.

Новина доповнюється...