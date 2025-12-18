$42.340.15
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 876 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 4086 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
08:07 • 13816 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
07:18 • 22333 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 34338 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 50519 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 49006 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 80776 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 42142 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
російські дрони атакували Дніпро і область: у місті пролунали вибухи

Київ • УНН

 • 50 перегляди

18 грудня російські дрони атакували Дніпро, спричинивши вибухи. Начальник Дніпропетровської ОВА підтвердив атаку ворожих БПЛА.

російські дрони атакували Дніпро і область: у місті пролунали вибухи

У четвер, 18 грудня, російські дрони атакували Дніпро - у місті пролунали вибухи. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Відео прольоту дронів з'явились у місцевих Telegram-каналах. Місцеві жителі також повідомили про вибухи.

Начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко підтвердив атаку ворожих БПЛА.

Новина доповнюється...

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Дніпро (місто)