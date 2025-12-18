российские дроны атаковали Днепр и область: в городе прогремели взрывы

В четверг, 18 декабря, российские дроны атаковали Днепр - в городе прогремели взрывы. Об этом сообщает УНН.

Детали

Видео пролета дронов появились в местных Telegram-каналах. Местные жители также сообщили о взрывах.

Начальник Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко подтвердил атаку вражеских БПЛА.

Напомним

российские войска атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области дронами, известно о 4 пострадавших и разрушениях,