российские дроны атаковали Днепр и область: в городе прогремели взрывы
Киев • УНН
18 декабря российские дроны атаковали Днепр, вызвав взрывы. Начальник Днепропетровской ОВА подтвердил атаку вражеских БПЛА.
В четверг, 18 декабря, российские дроны атаковали Днепр - в городе прогремели взрывы. Об этом сообщает УНН.
Детали
Видео пролета дронов появились в местных Telegram-каналах. Местные жители также сообщили о взрывах.
Начальник Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко подтвердил атаку вражеских БПЛА.
Напомним
российские войска атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области дронами, известно о 4 пострадавших и разрушениях,