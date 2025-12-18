российские дроны атаковали Днепр и область: в городе прогремели взрывы

$42.340.15
49.630.04
ukenru
11:31 • 48 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 906 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 4132 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
08:07 • 13859 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
07:18 • 22398 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01 • 34401 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 50576 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 49050 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 80845 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 42160 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.1м/с
74%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Великобритания выделяет Украине крупнейшую однолетнюю инвестицию для укрепления ПВО18 декабря, 02:05 • 30108 просмотра
Военные США заявили об очередном ударе по судну с наркотиками в Тихом океане18 декабря, 03:02 • 31038 просмотра
"Мне достался беспорядок, но я его исправлю": Трамп выступил с обращением к нации18 декабря, 03:27 • 33937 просмотра
Очки с искусственным интеллектом от Meta будут усиливать голос собеседника18 декабря, 04:23 • 30098 просмотра
россияне массированно атаковали Черкассы: целились по критической инфраструктуре, есть пострадавшиеPhoto18 декабря, 05:25 • 26404 просмотра
публикации
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 43005 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 41302 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 37664 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 80851 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 59953 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Германия
Польша
Реклама
УНН Lite
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 19732 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 19508 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 26657 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 32321 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 66786 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Дія (сервис)
SpaceX Starship

российские дроны атаковали Днепр и область: в городе прогремели взрывы

Киев • УНН

 • 58 просмотра

18 декабря российские дроны атаковали Днепр, вызвав взрывы. Начальник Днепропетровской ОВА подтвердил атаку вражеских БПЛА.

российские дроны атаковали Днепр и область: в городе прогремели взрывы

В четверг, 18 декабря, российские дроны атаковали Днепр - в городе прогремели взрывы. Об этом сообщает УНН.

Детали

Видео пролета дронов появились в местных Telegram-каналах. Местные жители также сообщили о взрывах.

Начальник Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко подтвердил атаку вражеских БПЛА.

Напомним

российские войска атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области дронами, известно о 4 пострадавших и разрушениях,

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Днепр