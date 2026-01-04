$42.170.00
Пожежа у Дніпрі 3 січня: вогонь охопив площу 60 кв. метрів, загинув чоловік

Київ

 • 16 перегляди

У Дніпрі 3 січня в одноповерховому житловому будинку на провулку Спускний Новокодацького району сталася пожежа, яка охопила 60 квадратних метрів. Під час гасіння вогнеборці виявили тіло чоловіка.

Пожежа у Дніпрі 3 січня: вогонь охопив площу 60 кв. метрів, загинув чоловік
Фото: ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

У Дніпрі внаслідок пожежі в житловому будинку загинув чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне Управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Деталі

Трагедія сталась увечері 3 січня всередині одноповерхового житлового будинку на провулку Спускний Новокодацького району міста Дніпро. Внаслідок займання вогонь охопив площу 60 квадратних метрів.

Пожежа охопила дах, оздоблення стін та майно. Під час гасіння вогнеборці виявили тіло чоловіка.

Займання ліквідовано. До місця події залучено 9 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки

 - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

В ніч на суботу, 3 січня, росіяни вдарили з РСЗВ "Град" по Марганецькій громаді Нікопольського району Дніпропетровської області. Водночас на Васильківську громаду Синельниківського району ворог спрямував БПЛА.

Євген Устименко

