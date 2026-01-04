Пожежа у Дніпрі 3 січня: вогонь охопив площу 60 кв. метрів, загинув чоловік

Фото: ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

У Дніпрі внаслідок пожежі в житловому будинку загинув чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне Управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Деталі

Трагедія сталась увечері 3 січня всередині одноповерхового житлового будинку на провулку Спускний Новокодацького району міста Дніпро. Внаслідок займання вогонь охопив площу 60 квадратних метрів.

Пожежа охопила дах, оздоблення стін та майно. Під час гасіння вогнеборці виявили тіло чоловіка.

Займання ліквідовано. До місця події залучено 9 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки - йдеться в повідомленні.

