Кількість постраждалих від атаки рф на Дніпро зросла до 8
Київ • УНН
У Дніпрі внаслідок російської атаки кількість постраждалих зросла до 8, серед них двоє дітей. Зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, приватного будинку, адмінбудівель та інфраструктури.
Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на Дніпро зросла до 8, повідомив у середу т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram, пише УНН.
Станом на зараз в обласному центрі через терор росіян 8 потерпілих
Доповнення
Як повідомляв Гайваненко, у Дніпрі через нічну масовану атаку безпілотниками відразу було відомо про 7 постраждалих, серед них двоє – діти. "Дівчинка 8 років буде оговтуватися вдома, 16-річну ж доправили до медзакладу в стані середньої тяжкості", вказував посадовець.
У місті через атаку рф виникло кілька пожеж, всі загасили. Понівечені багатоповерхівки, приватний будинок, адмінбудівлі, авто, інфраструктура, газогін.