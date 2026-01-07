Кількість постраждалих від атаки рф на Дніпро зросла до 8

Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на Дніпро зросла до 8, повідомив у середу т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram, пише УНН.

Станом на зараз в обласному центрі через терор росіян 8 потерпілих - повідомив Гайваненко.

Доповнення

Як повідомляв Гайваненко, у Дніпрі через нічну масовану атаку безпілотниками відразу було відомо про 7 постраждалих, серед них двоє – діти. "Дівчинка 8 років буде оговтуватися вдома, 16-річну ж доправили до медзакладу в стані середньої тяжкості", вказував посадовець.

У місті через атаку рф виникло кілька пожеж, всі загасили. Понівечені багатоповерхівки, приватний будинок, адмінбудівлі, авто, інфраструктура, газогін.