Кількість постраждалих від атаки рф на Дніпро зросла до 8

$42.560.14
49.800.29
ukenru
10:27 • 6432 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 8846 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26 • 10240 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 10792 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 26701 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 50089 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 137693 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 213057 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 82771 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 90371 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2.5м/с
91%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Коваленко: Україна стане головним гарантом стабільності Європи7 січня, 01:51 • 10891 перегляди
Італія не відправить війська в Україну в рамках гарантій безпеки - Мелоні7 січня, 02:57 • 25035 перегляди
Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen після підписання мирної угоди7 січня, 04:03 • 30254 перегляди
Підпільна школа з вихованням дітей у дусі "руського міра": прокуратура повідомила про початок розслідування07:23 • 4786 перегляди
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто АбдананVideo08:15 • 19460 перегляди
Публікації
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 58325 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 95820 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 182329 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 123767 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 179947 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Садовий
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Львів
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 32700 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 52522 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 95456 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 87305 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 82010 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
Опалення
Financial Times

Кількість постраждалих від атаки рф на Дніпро зросла до 8

Київ • УНН

 • 702 перегляди

У Дніпрі внаслідок російської атаки кількість постраждалих зросла до 8, серед них двоє дітей. Зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, приватного будинку, адмінбудівель та інфраструктури.

Кількість постраждалих від атаки рф на Дніпро зросла до 8

Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на Дніпро зросла до 8, повідомив у середу т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram, пише УНН.

Станом на зараз в обласному центрі через терор росіян 8 потерпілих

- повідомив Гайваненко.

Доповнення

Як повідомляв Гайваненко, у Дніпрі через нічну масовану атаку безпілотниками відразу було відомо про 7 постраждалих, серед них двоє – діти. "Дівчинка 8 років буде оговтуватися вдома, 16-річну ж доправили до медзакладу в стані середньої тяжкості", вказував посадовець.

У місті через атаку рф виникло кілька пожеж, всі загасили. Понівечені багатоповерхівки, приватний будинок, адмінбудівлі, авто, інфраструктура, газогін.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Нерухомість
Соціальна мережа
Війна в Україні
Дніпро (місто)