10:27 • 6926 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
10:05 • 9514 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
09:26 • 10545 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20 • 11098 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 26957 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 50225 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 138014 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 213513 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 82836 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 90421 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Число пострадавших от атаки рф на Днепр возросло до 8

Киев • УНН

 • 810 просмотра

В Днепре в результате российской атаки число пострадавших возросло до 8, среди них двое детей. Зафиксированы повреждения многоэтажных домов, частного дома, админзданий и инфраструктуры.

Число пострадавших от атаки рф на Днепр возросло до 8

Число пострадавших в результате атаки рф на Днепр возросло до 8, сообщил в среду и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram, пишет УНН.

По состоянию на сейчас в областном центре из-за террора россиян 8 пострадавших

- сообщил Гайваненко.

Дополнение

Как сообщал Гайваненко, в Днепре из-за ночной массированной атаки беспилотниками сразу было известно о 7 пострадавших, среди них двое – дети. "Девочка 8 лет будет приходить в себя дома, 16-летнюю же доставили в медучреждение в состоянии средней тяжести", указывал чиновник.

В городе из-за атаки рф возникло несколько пожаров, все потушили. Повреждены многоэтажки, частный дом, админздания, авто, инфраструктура, газопровод.

Юлия Шрамко

