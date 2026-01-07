Число пострадавших от атаки рф на Днепр возросло до 8

Число пострадавших в результате атаки рф на Днепр возросло до 8, сообщил в среду и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram, пишет УНН.

По состоянию на сейчас в областном центре из-за террора россиян 8 пострадавших - сообщил Гайваненко.

Дополнение

Как сообщал Гайваненко, в Днепре из-за ночной массированной атаки беспилотниками сразу было известно о 7 пострадавших, среди них двое – дети. "Девочка 8 лет будет приходить в себя дома, 16-летнюю же доставили в медучреждение в состоянии средней тяжести", указывал чиновник.

В городе из-за атаки рф возникло несколько пожаров, все потушили. Повреждены многоэтажки, частный дом, админздания, авто, инфраструктура, газопровод.