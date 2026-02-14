$42.990.00
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму

Киев • УНН

 • 1138 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил поражение транспортно-десантного катера БК-16, РЛС РСП-10, узла связи и склада боеприпасов противника. Поражения произошли 12 и 13 февраля в оккупированном Крыму, Запорожской и Донецкой областях.

Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение транспортно-десантного катера БК-16, РЛС РСП-10, узла связи и склада боеприпасов противника, пишет УНН.

Детали

"В рамках системных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить поражения по важным военным объектам врага", - говорится в сообщении.

Так, подтверждено, что 12 февраля 2026 года в районе н.п. Новоозерное на временно оккупированных территориях украинского Крыма успешно поражен транспортно-десантный катер БК-16 противника

- сообщили в Генштабе.

"Также 12 февраля, в районе н.п. Гвардейское (ВОТ АР Крым), поражена радиолокационная станция РСП-10", - указано в сообщении.

Среди прочего, по сообщению, "в районе н.п. Приморск (ВОТ Запорожской области), в те же сутки, поражен узел связи российских оккупантов".

"Кроме того, вчера, 13 февраля, в районе Новоэкономического (ВОТ Донецкой области) поражен склад боеприпасов врага", - сказано в сообщении.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно будут осуществлять меры, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора. Продолжение следует. Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Юлия Шрамко

