Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение транспортно-десантного катера БК-16, РЛС РСП-10, узла связи и склада боеприпасов противника. Поражения произошли 12 и 13 февраля в оккупированном Крыму, Запорожской и Донецкой областях.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение транспортно-десантного катера БК-16, РЛС РСП-10, узла связи и склада боеприпасов противника, пишет УНН.
Детали
"В рамках системных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить поражения по важным военным объектам врага", - говорится в сообщении.
Так, подтверждено, что 12 февраля 2026 года в районе н.п. Новоозерное на временно оккупированных территориях украинского Крыма успешно поражен транспортно-десантный катер БК-16 противника
"Также 12 февраля, в районе н.п. Гвардейское (ВОТ АР Крым), поражена радиолокационная станция РСП-10", - указано в сообщении.
Среди прочего, по сообщению, "в районе н.п. Приморск (ВОТ Запорожской области), в те же сутки, поражен узел связи российских оккупантов".
"Кроме того, вчера, 13 февраля, в районе Новоэкономического (ВОТ Донецкой области) поражен склад боеприпасов врага", - сказано в сообщении.
Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно будут осуществлять меры, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора. Продолжение следует. Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
Генштаб подтвердил поражение РЛС "Небо-У" в Крыму и других важных объектов врага13.02.26, 14:51 • 2978 просмотров